Corredor Industrial

Seguramente más de una vez ha sentido que ya hay demasiados habitantes en Guanajuato, y no se diga automóvilesm sobre todo cuando estamos ‘atrapados’ en el tráfico y nos quedan pocos minutos para llegar a la reunión.Le sugerimos que tome un buen trago de café y se prepare porque la situación irá en incremento, a causa de los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre, la proyección es que los Estados del Bajío reciban un mayor número de personas que adopten esta zona de México para vivir, fenómeno ya ocurrido posterior al terremoto de 1985 en la Ciudad de México.En aquella ocasión, la población estimada en el Bajío aceleró su crecimiento de 1.88% por año entre 1980 y 1985 a 2% anual de 1985 a 1990. La Ciudad de México reportó un avance de 1.55% respectivamente en ese lapso.Querétaro fue la segunda entidad con el mayor crecimiento entre 1985 y 1990, con un avance de 4.51% anual.La firma de bienes raíces Realty World, en su Monitor Inmobiliario reporta que el Bajío al añp 2020 tendría un crecimiento de 1.10% (11.29 a 12.60 millones de personas entre Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo), siendo Querétaro con 1.51% promedio el que tendría la mayor alza.Mientras que cifras del Consejo Nacional de Población detallan que los habitantes en la Capital del País se ubicarían en 8.74 millones de personas para 2020, cifra que representa una caída del 0.23% en promedio por año contra los reportados en 2010 de 8.94 millones.Continuando con datos del reporte de la compañía que en México preside Jorge Paredes Guerra, de enero a agosto el país presentó retrocesos en la compra de Vivienda Media, Tradicional, Popular y Económica, que contrastan con los crecimientos en Vivienda Residencial Plus, Vivienda Residencial y la Vivienda Usada.Las ventas totales de casas nuevas cayeron por debajo de las 300 mil casas habitación, su peor nivel en 4 años para el periodo de enero-agosto de 2017, según datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).Las mayores caídas fueron en Tabasco, Tlaxcala, Baja California Sur, Campeche y Oaxaca, que superaron el retroceso de las ventas totales.En los Estados del Bajío, el comportamiento por ejemplo en Guanajuato fue de 18,565 de enero a agosto de 2016 y de 15,809 en el mismo periodo pero de este año, un -14.8%; en Querétaro fue de 13,049 en 2016 y ahora de 10,834 para -17.0; en San Luis Potosí el año pasado fue de 6,612 y ahora de 5,479 dando un -17.1%; y Aguascalientes que en 2016 fue de 7,794 y ahora 7,947, siendo el único Estado de la zona que creció con un 2.0%.En contraste, en la venta de Vivienda Plus los Estados del Bajío presentan altos porcentajes de crecimiento: Guanajuato tiene un incremento del 89.26% pasando de 121 en el periodo de enero a agosto de 2016, contra 229 en el mismo periodo pero de 2017; Aguascalientes pasó de 29 a 59 con 103.45%; San Luis Potosí 92 a 131 para un incremento del 42.39%; y Querétaro de 176 a 255 teniendo un aumento del 44.89%.En el análisis por regiones, el ex titular de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI), espera que continúe el crecimiento en la colocación de Vivienda Nueva en los estratos de bajos ingresos en zonas afectadas por los sismos y en Estados vinculados a la industria automotriz.En cuanto a los estratos altos de la vivienda se espera que siga el crecimiento positivo en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Querétaro.Algo que tiene a los agentes inmobiliarios tranquilos es que la morosidad en la cartera de vivienda de México está en bajos niveles.Realty World México comparte con datos del Banco de México que al cierre de agosto pasado, el índice de aquellos créditos que no fueron pagados a tiempo a la banca comercial se ubicó en 2.49%, por abajo del 2.62% del mismo mes del 2016.Destaca que para el octavo mes del año es la segunda cifra más baja en los tiempos modernos, sólo detrás del 2.01% de agosto de 2006. Por segmentos, el índice de cartera vencida en la vivienda de interés social fue 2.46% contra 2.49% de la vivienda media y residencial.En contraste, la morosidad en la construcción se ubicó en 2.91% destacando que el 5.81% de los desarrolladores de vivienda fue el más alto en todo el segmento.La Apimex que preside Daniel Tavarez Romero realizará su primer Congreso Apimex 2017 el jueves 1 y viernes 2 de diciembre en Puerto Vallarta.El director del Pequeño Curtidor de León y agremiados a la asociación buscan que la plataforma sea el punto de encuentro de proveedores de la industria del calzado, textil, automotriz y aeroespacial, principalmente, razón por la que esperan reunir a 150 empresarios de estas industrias.Para el primer día, el menú de información comienza con la conferencia magistral a cargo de Jesús Reyes Heroles, quien hablará sobre el Panorama Económico 2018; Manuel Herrera Vega, presidente de Concamin Nacional, expondrá sobre la Industria 4.0; y Guillermo Romero Pacheco, titular SDES en Guanajuato, compartirá datos de Clústers y Desarrollo Regional Actual.El segundo día, el espacio a considerar es el panel ‘Factores de Éxito para ser Proveedor Mundial’, con la participación de Continental Automotriz, Flextronics que produce para Nike y Jabil para Under Armour, el moderador será César Gutiérrez Elizarrarás, presidente de Index Guanajuato y director de Yamada-Vistamex en Apaseo el Grande.