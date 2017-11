Bebés guanajuatenses tienen nombres de famosos

Publicidad

Leo Messi, WisinYandel y Barbie nacieron en Guanajuato.Estos tres nombres forman parte del ‘top 10’ de los poco comunes con que niños fueron inscritos en el Registro Civil.“Son nombres que pudieran resultar menos comunes por referirse a personajes de la cultura popular o por no encontrarles un concepto de identificación propia a los registrados”, explicó Abraham Jerónimo Jasso Bravo, director de control operativo del Registro Civil.En la lista figuran también nombres como Leydidiana, Aguinaldo, Kobi Bryan, Booz, Bibufacua y Acuario, que llevan entre una y tres personas en el estado.Vanely tiene 7 años, y su nombre le gusta a sus compañeros y maestros.“Le puse así porque está muy bonito, fue una sugerencia de mi hijo nombrarla así y me gustó... No ha tenido problema hasta el momento por la situación de un nombre poco común”, aseguró Imelda, mamá de la niña.No existe cifra de cambios de nombre que se solicitan al Registro Civil por un significado o parecido con otra palabra que se preste a burlas.La ley tiene reglas para nombrar a las personas desde que se les presenta ante la autoridad para obtener identidad legal.En el artículo 68 del Código Civil del Estado se explica que para nombrar a una persona sólo podrá consignarse un nombre compuesto o hasta dos sustantivos y no se emplearán apodos ni diminutivos, salvo aquellos determinados por los usos y costumbres.Por ejemplo, cambiar el nombre de Juana, como aparece en el acta, a Juanita, cuando la persona es así llamada por todos y por comodidad es factible dejarlo incluso para hacer trámites.“En todo momento se busca proteger al menor registrado, que no sea denigrante el nombre que se le pone, ni sea peyorativo”, aseguró el director de control operativo del Registro Civil.En el caso del top 10 de nombres raros, no se consideraron discriminatorios pues hacen referencia a personajes del ámbito deportivo y cultural, situación que los padres quisieron reflejar.Los oficiales del Registro Civil están capacitados para orientar a los papás del bebé a registrar, pero la responsabilidad del nombre es de éstos.En el histórico del Registro Civil del estado el nombre más largo pertenece a María del Carmen Teresita de la Santísima Trinidad, inscrita en 1930.“Este nombre cuenta por cada palabra, entonces son ocho nombres los que tenemos”, explicó Abraham Jasso.Desde el inicio del milenio los nombres que más se registraron en la entidad fueron separados en dos periodos:De 2000 al 2010 es María Guadalupe, de 2010 a la fecha el más usado es María José.El Código Civil de Guanajuato contempla la posibilidad de modificar los nombres propios de una persona para ajustarlos a la realidad social, sin importar que sea por mero trámite o gusto personal.“Se cambia tu nombre porque el que viene en tu acta no lo utilizas. En el supuesto de que no te guste y sea objeto de burla, se puede solicitar la modificación”, aseguró el director de control operativo.La rectificación de nombre no tiene costo siempre y cuando se avale el error cometido en el documento, si se hace el cambio por gusto de la persona se presenta el acta de nacimiento y un escrito con el motivo de la solicitud.De ser aprobada ésta se inicia el procedimiento y se dictamina el cobro de una cuota para impresión de nuevos documentos con el nombre diferente y mismos apellidos.De acuerdo con la Oficialía del Registro Civil los apellidos no pueden cambiarse pues están sujetos a reglas por afiliación familiar, pertenencia e identidad.La Ciudad de México se convirtió en la primera en el país en permitir a los papás elegir el orden en que el niño llevará los apellidos, en Guanajuato se estudia una posibilidad similar.