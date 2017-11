Embarran ‘Paradise Papers’ a millonarios mexicanos

Publicidad



En la información que Gamboa Rullán proporcionó a Appleby, el empresario indicó que los fondos del fideicomiso provenían de la “venta de acciones de Genomma Lab”.



Durante una entrevista con Proceso, Gertz Manero aseguró que no sabía de la existencia de la sociedad, pese que fue designado vicepresidente de Jano Ltd. en febrero de 1998. El ahora rector supone que su hermano, quien gestionaba los bienes y la fortuna de la familia, decidió “hacer una naturaleza porque así convenía a sus intereses”.



El expresidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken, compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited, incorporada en la isla de Malta, el 6 de junio de 2012. El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates, que provee “una amplia gama de servicios navieros y corporativos”, entre ellos el registro de barcos con bandera de Malta, de acuerdo con su sitio de internet.

Parte de la fortuna y del imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate, el hombre más rico del País,, sede del despacho de servicios offshore Appleby.En el 2000, Slim ya tenía una década de reinado en el sector de las telecomunicaciones de México y quería ir por más: ese año, su filial de telefonía celular,, cofundó la sociedad–donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos–, junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.La sociedad de Bermuda resultó una pieza clave de Slim para asentar su imperio en el sector de la telefonía móvil en Sudamérica, Brasil. En febrero de 2001, Telecom Americas Ltd. compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess, S.A., que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente,, y se quedó sola al frente.Ésa fue la primera incursión de Slim en la telefonía móvil latinoamericana, y abrió el camino a un próspero negocio:, donde cuenta con 362 millones de clientes.En 2008, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, para establecer la sociedad Claro Caimán, en las Islas Caimán, para registrar nombres de dominio en la jurisdicción. Una revisión exhaustiva de losAlgunas de las empresas y los personajes más acaudalados del País, ya sean, e incluso miembros destacados de los, encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar sus ganancias en los paraísos fiscales.El empresarioacudió a Appleby en 2007, en medio de una compleja operación de defraudación al IMSS. Losforman parte de la familia Miguel, de origen libanés, cercana al poder desde el sexenio de, que obtuvo numerosos contratos de obra pública en la administración actual.El 20 de marzo de 2007,incorporó una sociedad llamada JM Real Estate Limited en las Islas Vírgenes Británicas, para asegurar un préstamo de 5 millones de dólares –de la filial de la Royal Bank de Canadá, en Miami– a una de sus empresas en México, llamada Operadora de Centros de Esparcimiento, S.A. de C.V., la cual operaba el centro vacacional del IMSS ‘Alfredo López Mateos’ de Oaxtepec, en Morelos.Desde, Appleby gestiona una sociedad de tenencia incorporada en las Islas Caimán, creada por el regiomontano, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, la mayor embotelladora de Coca Cola en América Latina, que hoy vende cerca del 55% de los productos de la refresquera en el País.Calderón Ayala fundó la sociedadel 16 de septiembre de 1982 en el paraíso fiscal caribeño. Lo hizo bajo la modalidad de acciones al portador, que garantiza el anonimato completo de los dueños de la compañía. A lo largo de la última década, la mayoría de las jurisdicciones offshore prohibieron las acciones al portador ante la presión internacional, ya que mafiosos, políticos y terroristas las utilizaban para lavar dinero.Al fallecer Calderón Ayala, su hijoasumió la sucesión de los bienes, entre ellos la sociedad incorporada en las Islas Caimán. En septiembre de 2013, él y 11 de sus hermanos todavía aparecían como accionistas y beneficiarios de la entidad, vinculada a una cuenta bancaria en la Frost National Bank de San Antonio, en Texas, según documentos del despacho.A principios de los 80,, presidente del grupo hotelero, incorporó tres sociedades –– en las Islas Caimán, para operar centros hoteleros de tiempo compartido en México.González Carbonellpor “propósitos fiscales” y las fundó con acciones al portador, según documentos internos de Appleby consultados. En mayo de 2003, la escritora–esposa de González Carbonell– se sumó a la compañía, como directora.Uno de los personajes clave en la estructura offshore que armó González Carbonell en los años 80 fue el polémico financiero, cuyo paso por la administración pública como director de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la administración de, fue marcado por corrupción en la reconstrucción de la Autopista del Sol.El 3 de diciembre de 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó quehabía autorizado–una de las dos corresponsables del socavón en elde la autopista México-Cuernavaca– por retrasos en la construcción de la carretera. La institución lo inhabilitó a servir en el sector público durante 11 años y le impuso una multa de 42 millones de pesos.El priísta, ex senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) del 2005 hasta su muerte -en enero de 2016–, utilizó un esquema similar al de Barocio: en 1982 incorporó el fideicomisoen las Islas Caimán, que tenía las acciones de una sociedad panameña que llegó a tener inversiones por casi 19 millones de dólares en 2004.En noviembre de 2007, el despacho Appleby recibió una carta firmada por, hijo del líder obrero, pidiendo cancelar el fideicomiso en las islas. La sociedad panameña sigue abierta., residente en Texas, también forma parte de las acaudaladas familias de empresarios regiomontanos: es nieto de, quien presidió el consejo de administración de Cemex entre 1979 y 1995, y sobrino de, actual presidente de Cemex.Junto con, hijo del abogadocreó una estructura offshore en julio de 2012, la cual involucró a una sociedad en Bermuda y otra en el paraíso fiscal de, una jurisdicción considerada “de alto riesgo” por el propio Appleby.De acuerdo con los documentos internos de la firma, la sociedad de Mauricio, llamada, operó durante dos años como fondo de inversiones con altos rendimientos de capital, pues sirvió para especular en productos derivados. Zambrano aseveró que el dinero provenía de su salario, obtenido de su labor en el sector de la finanza inmobiliaria., dueño de, también aparece en los Paradise Papers, año y medio después de que exhibieran sus estructuras offshore.En la isla de, el dueño deoperó a través de-sociedad española– para invertir en una fallida empresa de jets privados. El nombre del cuarto hombre más rico del País apareció también en el registro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal donde incorporó la sociedad Codisco Investments Sàrl en septiembre de 2003.En losapareció vinculado con dos empresas offshore. Una para comprar obras de arte en Islas Vírgenes Británicas y otra para la compra de un barco con bandera de Islas Caimán.Otro empresario mexicano que acudió a las Islas Caimán para incorporar un fideicomiso fue, el fundador de los, cofundador y exvicepresidente de la empresa, quien creó Pride Generation Trust el 27 de junio de 2013, con fines de “planeación fiscal y de sucesión”, según los documentos internos de Appleby.no es un desconocido en el mundo offshore. Posee estructuras en Bahamas, como lo reportó Proceso en la investigación, publicada en septiembre del año pasado., la empresa que el hombre cofundó con Rodrigo Herrera Aspra, tampoco es novata en la operación de estructuras offshore: en septiembre de 2015, formó parte de un complejo esquema de triangulación para vender Grupo Marzam –entonces número dos del sector farmacéutico– a una sociedad ligada con Grupo Nadro –el número uno– a espaldas de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).Según la investigación, la estructura movilizó, una fundación, un fideicomiso y tres bancos. Gracias a esta ingeniería, la Cofece no se percató que la sociedad compradora adquirió Marzam con dinero de Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Nadro., secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal en las administraciones de, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de, aparece vinculado a la sociedad de inversión Jano Ltd., que incorporó su hermano, en septiembre de 1995 en las Islas Caimán, junto con su concubinaEntre los clientes del despacho de Bermuda destacan, entre ellos exempleados de Pemex quienes pasaron al sector privado, donde se convirtieron en proveedores de la empresa productiva del Estado.Fue el caso de la empresa, que Appleby ayudó en constituir una red de tres entidades offshore en Bermuda el 6 de junio de 2013.Estas compañías se convirtieron en las, dos de las cuales –bautizadas Santa María y Covadonga– fueronpara el periodo 2014-2020, por un monto total de 760 millones de dólares. Los contratos, número 42100390 y 421003912, fueron adjudicados a la empresa de manera directa, es decir, sin licitación de por medio.Durante la incorporación de las sociedades offshore y la renta de las plataformas a Pemex,laboraba como director de Constructora y Perforadora Latina, un cargo que ocupó después de 40 años al servicio de Pemex, en los cuales el hombre llegó a asumir la dirección del Proyecto Cantarell hasta 2001.Acuña Rosado, ahora–otra empresa que renta plataformas a Pemex–, aparece en los documentos de Appleby como director de las estructuras de Constructora y Perforadora Latina en Bermuda.Las investigaciones también revelaron una compañía en Bermuda del fallecido, sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual infantil.El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited. Para ello, obtuvo el apoyo del financiero alemán Martin Marschner, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.Appleby también proporcionó sus servicios a personajes del espectáculo. La actrizincorporó el fideicomiso The ABZ Settlement en la Isla del Hombre el 13 de noviembre de 1998 a través del despacho fiscal suizo Coutts & Co and Coutts Trustees (Switzerland) SA. El año siguiente, la mujer creó la sociedad de inversión ABZ Investment Pte Ltd. en Singapur.