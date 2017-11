Publicidad

El hombre que mató a tiros a 26 personas en una iglesia de Texas informaron el lunes personas con conocimiento del caso. Devin Kelley trabajó en Summit Vacation Resort en New Braunfels el último mes y medio, dijo a The Associated Press Claudia Varjabedian, supervisora del centro vacacional.

El sitio de descanso a la orilla de un río en el condado Texas Hill se encuentra cerca de la que al parecer era la casa de Kelley en New Braunfels, a unos 56 kilómetros (35 millas) de Sutherland Springs, donde el domingo disparó contra los feligreses de la Primera Iglesia Bautista.En tanto,Kelley, dijo la vocera Ann Stefanek. Precisó que al final, fue dado de baja por mala conducta y se le redujo el rango.La portavoz añadió queEn ese puesto estuvo a cargo del transporte de pasajeros, carga y propiedad privada en transportes militares.En Colorado, documentos judiciales mostraron el lunes queSegún registros del condado El Paso, KelleyEn tanto, el diario The Denver Post informó que documentos judicialesUn funcionario federal dijo a The Associated Press que Kelley vivió en un suburbio de San Antonio y que no parecía tener nada que ver con grupos terroristas.El funcionario solicitó el anonimato porque no tenía autorización para hablar en público.