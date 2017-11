Los motiva el liderato

Publicidad

no baja la guardia, sabe que ante Oaxaca es una referencia de lo que se verá en lay buscarán poner atención en detalles para seguir logrando objetivos.Mitchel Oviedo, mediocampista del Celaya, comentó que el encuentro ante Alebrijes se tomará con seriedad y buscarán mantener la racha de partidos sin perder en casa.“Jugaremos igual que todos los partidos, con respeto, nos interesa el 1er lugar, porque es importante ser el líder, que mejor que reafirmarlo en casa”, aseguró el mediocampista.Sobre sítiene presión por el primer lugar, el jugador expresó que es motivación para seguir con los buenos resultados.“No hay presión, hay motivación, quedar hasta arriba en la tabla y lo tomamos así como una motivación más”, dijo.El equipo está consciente que una derrota lo podría bajar varios peldaños, pero no piensan en eso, saben que el torneo está cerrado y esperan al mejor rival.“Sabemos que el torneo está complicado, todos tiene su grado de dificultad, está en juego el primer lugar, podemos quedar bastanta abajo y vamos por el primer lugar, no hay otra”, comentó.Sobre el rival Oaxaca, dijo que es un equipo complicado, que puede ser un duelo que se puede repetir en la Liguilla.“Sabemos que es de los fuertes, está ahí, y estará eny debemos analizar eso, en ese aspecto hacernos fuertes”, aseguró.Por su parte, el arquero, Ricardo Roldán comentó que el equipo trabaja con alegría para el duelo.“Estamos contentos por haber logrado el objetivo, pero bueno, seguiremos trabajando para seguir con los resultados”, comentó.También habló sobre Oaxaca y comentó que se puede analizar el encuentro para lo que será la Liguilla, poner un parámetro en el que se encuentran.“Es un rival que estará ahi en la liguilla, creo que deberíamos tomarlo como partido de liguilla y sabemos que es competitivo”, comentó.