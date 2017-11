Cierran camino, exigen maestro para sus hijos

Publicidad

Padres de Familia y alumnos de la Telesecundaria de la comunidad de La Estación en el municipio de Cortazar, cerraron con piedras el camino antiguo a Villagran ya que se encuentran inconformes por la falta de un maestro fijo de primer grado lo cual afecta el rendimiento de sus hijos.Desde las nueve de la mañana padres de familia decidieron cerrar la escuela y el camino que va de la estación a Cortazar debido a la molestia ya que desde el inicio del ciclo escolar no tienen un maestro fijo y se los cambian constantemente debido a un accidente que sufrió la maestra titular del primer grado, estos constantes cambios consideran que ha sido el principal factor para que sus hijos tengan malas calificaciones al no tener una continuidad en el trabajo.Otras peticiones que realizaron los padres es que se encuentran olvidados en cuanto a infraestructura ya que no tienen baños dignos y las aulas ya requieren reparaciones, en este momento apenas arribó personal de la Unidad de Servicios a la Educación y de la supervisión escolar para mediar con los padres inconforme.