Dejan en el olvido eje por una década

El proyecto del Circuito Moroleón se ha estancado en la parte de Uriangato porque ningún gobierno en los últimos 10 años ha gestionado la continuidad de esta arteria vial.Se supone que sería otra opción para desahogar el tráfico y trasladarse a las colonias que se encuentran en la orilla de la ciudad.Militantes del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han criticado el actuar de los últimos gobiernos municipales de Uriangato, en relación a los proyectos de interés metropolitano que no se le han dado continuidad.Refieren que hace poco más de 10 años, les fue presentado el proyecto de un eje vial que comunicaría tanto a Moroleón como a Uriangato por el lado poniente, para darle salida a la carretera Uriangato -Yuriria.“Hemos visto cómo Moroleón desde que les presentaron el proyecto, tomaron interés en darle apertura al Circuito, esa obra no se hizo en un jalón, se fue haciendo en etapas y cada administración municipal le fue dando continuidad y ahí está la muestra”, dijo un integrante del PRI.Indicaron que es lamentable que en el caso de Uriangato, ningún alcalde que ha gobernado en la última década no le tomaron interés, mucho menos le hayan dado continuidad a esa vialidad, que podría comunicar por la parte de atrás de la colonia Plan de Ayala, y otras que se encuentran cerca.“Sabemos que Moroleón no ha puesto mucho recurso para hacer esa vialidad, pero han sabido gestionar anticipadamente con el Estado y la Federación para conseguir el dinero para este tipo de obras; en Uriangato se ha estancado”, dijo molesto un elemento del comité.La Secretaría de Obra Pública (SOP) no cuenta ni con un anteproyecto para que Uriangato le dé continuidad, sería, comentan los priístas, un eje vial importante también para esta ciudad.Señalan que en este municipio las obras que se hacen se toman como bandera política, pero lo importante es que al menos se inicien.