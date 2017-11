Descarta Imuvi más apoyos para policías

Publicidad

Dado que ya cuentan con Infonavit, el Instituto Municipal de la Vivienda no cuenta con programas de apoyo a policías, así lo declaró Antonio Fuentes Malacatt, director de la institución.“Como Instituto hemos estado tratando de buscar el apoyo para los policías y para la gente en general, desafortunadamente fue complicado porque los policías ya cotizan en Infonavit y uno de los requisitos es que no cuentes con ningún tipo de apoyo como Infonavit o Fovissste, ni accesibilidad a algún préstamo bancario”, explicó.Mencionó que trabajan con la oficial Mayor Wendy Muñiz a manera de que se pudiera llevar a cabo algún proyecto, al igual que con la Coveg (Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato ) y aquí no fue tan fácil poder acceder, porque se tendría que hacer una solicitud ante el Consejo y luego publicarlo, por lo que era muy difícil de obtener y entonces ahorita desafortunadamente no se ha podido, por lo que están viendo los mecanismos para llevar a cabo el apoyo a policías y a cualquier persona que lo necesita.Y con respecto a las casas de la colonia ‘Los Mezquites’ mencionó que ya no se puede hacer nada, son etapas que ya pasaron.Resaltó que por el momento hay programas más accesibles como el ‘Calquetzani’ que son lo mismo pero más fáciles, en la que piden el mínimo de requisitos como identificación oficial, acta de nacimiento, Curp, comprobante de domicilio, certificado de propiedad del solicitante y del cónyuge, emitida por el R.P.P (Registro Público de la Propiedad), no cotizar en Infonavit y/o Fovissste.Son lotes que están al sur de la ciudad, atrás del Hospital Materno Infantil, son 3,023 lotes, de los cuales 170 ya están vendidos, y su costo es de 100 mil pesos.“Aquí la cuestión es que ningún solicitante esté cotizando puntos en ningún lugar, y los programas de lotes que tenemos es este de Calquetzani, en Las Huertas, autodirección, ampliación de vivienda (cocina, cuarto y baño), este programa ya está en la recta final”, externó.Agregó que esperan seguir apoyando a la gente más necesitada, ofreciendo proyectos y planes para que puedan conseguir o ampliar su casa, además se esperan tiempos complicados por los recortes que se han mencionado para el apoyo de los sismos, que si bien es por una buena causa, estos recursos se van a otros lados.