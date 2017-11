Incumplen terminación del Eje

Publicidad

Ni las sanciones económicas asustan a la empresa Servicio Autotransporte, Maquinaria y Construcción, que a pesar de haber asegurado que la semana pasada terminaba la obra en el eje Manuel J. Clouthier, no lo hizo.El director de Obras Públicas de Celaya, Enrique Miranda Carrera, reconoció otra vez que hace falta terminar una parte.Y es que la fecha de terminación estaba programada para el pasado jueves, de acuerdo a lo dicho por el funcionario la semana pasada.“Falta colocar el asfalto del carril de baja, más o menos un tramo frente a una agencia de autos, casi pegado a la curva de avenida Las Torres”, dijo.“Quedó el contratista de hacerlo la semana pasada y no lo hizo. Se revisará la sanción. (La justificación que la empresa dio) fue que el material no se lo surtían, pero ya vamos a hablar con él”, sentenció.Aseguró que la empresa será acreedora a una sanción económica y se le pagará hasta que termine la obra.Señaló que hasta el momento no se le ha cobrado alguna suma económica debido al incumplimiento.“No ha cobrado nada desde hace aproximadamente dos meses. Desde ese momento no había recibido sanción, ahorita necesita terminar la obra para poder pagarle y ahí ya se le aplicará la sanción”, concluyó.