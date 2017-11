La carrera ‘Celaya 2017’

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En puerta una de las carreras más antiguas a nivel nacional, y la más vieja de Guanajuato. De las pocas en que no ha habido interrupción en su hacer. En sus inicios lo que motivaba a correrla era la distancia, llegar al estadio y dar la vuelta olímpica (esto se acabó en el año de 1987), ahora la llegada es la pista del instituto tecnológico en donde se volverá a dar la vuelta olímpica como una forma de repetir la llegada de esos años. Otras motivaciones pueden ser el haber aguantado la distancia (como se dice en el argot atlético pedestre), o el tener la satisfacción de decir que alguna vez participaste en la carrera más antigua y tradicional de Celaya. En esta carrera en sus inicios los premios que se daban pasaban a segundo plano, ya que la premiación eran trofeos a los primeros lugares y no se daban medallas. Conforme a los tiempos se empezó a cambiar el incentivo ya que se volvió una de las carreras más importantes a tal grado que sirvió de base para ser selectiva para correr en el extranjero y de ese modo llegaron los premios en efectivo que para unos pocos (los que corren por los premios ofrecidos) es lo atractivo y para los que vienen atrás es un estímulo el tratar de alcanzar a estos atletas para que se sigan preparando lo mejor y también buscar las grandes bolsas que se dan, para otros es esa constante lucha en busca de ese tiempo que los acerque a sus objetivos.Pero también es ese lugar en donde el reto se vuelve realidad, en donde no solamente se va a correr, sino también a rivalizar con ese compañero de entrenamiento, en donde cada cual se presenta no solo con lo mejor sino con esa disposición de ganarle a su oponente, llegar en un lugar pensado, el tener una nueva experiencia, el ocupar un determinado lugar, el clasificar entre los me jores exponentes, el correrla por mantener la salud, el sentirte de Celaya y no dejar que te cuenten lo que se vive en esta carrera. En esta ocasión se vuelve a presentar la oportunidad de vivirla, de sentirla, de gozar y sufrir la distancia, de mejorar o aumentar tu tiempo, de sentirte satisfecho por haberla corrido, o la ocasión para demostrarte que sigues en buena forma, de que si tienes algún deseo con respecto a la carrera se haga realidad.Ahora que si no te has preparado para esta distancia mayor, ya sea porque no estas entrenado, o porque te lo impide alguna lesión, o que tal vez te pueda servir de entrenamiento para una futura competencia, o porque buscas ser más rápido, o por la causa que mejor te parezca, te tenemos la opción de que corras una distancia más corta que son 10 Km. o los 5Km modalidades implementadas para que puedas competir pensando en todo eso que se acaba de mencionar. Una carrera con premisos atractivos y con medallas suficientes para los distintos competidores, es una de las carreras a nivel Guanajuato que se conocen a nivel nacional y por su años de seguir realizándose es la carrera más importante de Celaya, de la que gente ha hablado en muchas partes de la república, reconociéndola por su trayectoria. Que se empiece a sentir esa esa emoción de experimentar el recorrido, de tener esa vivencia, de esa meta de llegada propuesta. El tiempo de espera se siente, tú pulso se empieza a acelerar, los tenis esperan pacientemente ese camino, corren las ideas, cada competidor con sus emociones. La cita es el 19 de noviembre a las 8:00Hrs. Inscripciones en farmacia Herrera.