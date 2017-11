Govea busca un lugar en el Tri

Publicidad

Omar Govea asume que la competencia interna en la Selección Mexicana será complicada por el peso de los otros "europeos".dPero el mediocampista del Royal Excel Mouscron, de la Liga de Bélgica, no se dejará intimidar por los nombres consolidados y de confianza del seleccionador nacional Juan Carlos Osorio, a quien quiere llenarle el ojo tal y como lo ha hecho con sus entrenadores en el viejo continente. La clave, asegura, es gozar primero del momento y aprender de las figuras con quienes compartirá vestidor."No [me intimida]. Todos estamos ahí por alguna razón. Cada uno va a querer mostrar su valor, será una competencia difícil, pero muy sana y estoy muy seguro que la voy a disfrutar mucho", dijo Govea a EL UNIVERSAL Deportes.Previo a reportar con el Tri mayor en territorio europeo, el mexicano de 21 años aseguró que este llamado es el principio de su más grande ilusión, jugar la Copa del Mundo Rusia 2018."Creo que vendrán buenas cosas en mi carrera, siempre y cuando demuestre con trabajo la razón de mi llamado, para ganarme esas siguientes oportunidades, claro que me veo en Rusia, es un objetivo que tengo desde hace mucho, y más ahora que estoy aquí [en el futbol europeo] lo veo más cerca y posible", señaló entusiasmado.El potosino sabe que no estará exento de las críticas desde el momento en que vista de verde. Sin embargo, el estar abierto a los cuestionamientos lo motiva a mejorar, incluso, el consejo de su familia lo ha impulsado desde que estaba en las básicas del América."Mis padres me han dicho que aproveche esta oportunidad, que me servirá, que muestre lo que he venido haciendo desde hace tiempo", atiza. "Estoy muy contento, mis papás también lo están".Sobre Bélgica y Polonia, rivales de México en los amistosos del próximo 10 y 13 de noviembre, respectivamente, serán buenos referentes para la autoevaluación."Serán buenas experiencias, son equipos potencia a nivel futbolístico y México está también para pelear contra cualquiera, vamos a tomar estos partidos con la mayor seriedad y pulir las cosas que se vienen haciendo bien y mejorar lo que no", concluye. "Serán muy buenas pruebas".--Osorio justifica sus llamadosJuan Carlos Osorio, técnico nacional, justició los llamados de Omar Govea y Uriel Antuna a esta convocatoria para enfrentar los juegos en contra de Bélgica y Polonia. "Trajimos 24 jugadores que han estado con mayor frecuencia en las convocatorias y aprovechamos para ver a Omar y a Carlos Uriel, porque son jugadores que están a menos de 45 minutos; va a ser una buena oportunidad de familiarizarnos con ellos, de entrenarlos", dijo.