Celebra Simple Plan sus quince años en México con 'mensaje' a Trump

Publicidad



"Hola México", gritó, e inmediatamente se dispuso a cantar "I'd Do Anything".



"Muchas gracias, México. ¿Como están, hijos de la chingada? Se ven muy bien esta noche.

"Quince malditos años, esto me hace sentir viejo, ¡oh mierda! Pero aún tengo cabello, todo sigue ahí", expresó Bouvier.



"Hay gente mala diciendo mierda e insultando a este hermoso País y sólo quiero decirle al señor Donald Trump que es un jodido idiota. Ustedes siempre nos han hecho sentir como en casa", expresó, y luego se lanzó al público.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

con un concierto en el Pepsi Center WTC.En marco de su tour No Pads, No Helmets... Just Balls, laEl vocalista, Pierre Bouvier, tomó el micrófono para saludar a sus fans y expresar la alegría de estar tocando frente a ellos.Durante "You Don't Mean Anything" agitó una bandera de Mexico y contagió a todos con su energía. Esto se notó por la buena respuesta de la gente, que no paraba de gritar y levantar las manos.La celebraciónEn esta última, una mujer le arrojó su sostén al vocalista y él lo mostró al todo el auditorio.Con "God Must Hate Me" la banda puso a todos a brincar y al tocar "I Won't Be There" arrojó pelotas gigantes a la gente.El baterista Chuck Comeau tomó una bandera de México y mostró su apoyo al País.Bouvier tomó una guitarra para cantar "Perfect". El público coreó el tema y decoró el ambiente con las luces de sus celulares. Al final el vocalista se quitó la playera y la arrojó al público.tras lo cual fue escoltado de regreso al escenario para cerrar el show con "Welcome to my Life".