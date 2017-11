Desde Coco, ¡Luis está en boca de todos!

Publicidad



“Me avisaron que las salas se están llenando, y doy gracias a Dios por esto, que a la gente le encantó. Me siento muy bien, sigo llevando mi vida normal, jugando con mis compañeros, en mi escuela me la sigo llevando bien, jugando fútbol, hay de todo”.



“Como fue la primera película mexicana de Pixar, siempre pensé que a los mexicanos les iba a gustar esta película, por los colores, y por eso pienso que les gustó”.



“Ellos tienen mucha experiencia, mucha dedicación, a la mejor sí se hace, si me invitan estaré con mucho con ellos. Estén atentos a mis redes sociales”.



“Yo la invité, le hice una canción a ella dedicada totalmente a ella, ya vino a San Francisco del Rincón, cantó conmigo y le dediqué una canción y ella me invitó a Monterrey para hacer este concierto”.



“Pues estaremos atentos, todavía no me felicita el gobernador de Guanajuato, a lo mejor me tiene algo muy especial”.



“Algunos han dicho que es la copia de la película ‘El Libro de la Vida’, pero no, nada que ver, por los colores, tradición. La gente de Pixar que vino el fin de semana, me dijo que me iba a llevar para allá (Estados Unidos), pero estaremos arreglando mi visa. Me invitó Don Francisco a su programa, no pudimos ir por la Visa, pero estaremos arreglando eso”, compartió.



“No voy a dejar la escuela, si no soy cantante ¿y luego?, estamos por permiso faltando, ya me puse todo al corriente, y bueno, cuando pase esto, seguiremos en las contrataciones, y empezando el año le vamos a dar muy recio”, finalizó.



“Comparando los primeros 10 días desde su estreno, ‘Coco’ es la película animada más exitosa de todos los tiempos en México con 11 millones 15 mil 129 admisiones y un box office de 535 millones 875 mil 162 pesos.



“'Coco' es ya oficialmente la película animada original más taquillera de todos los tiempos en México”, aseguró.

vive con toda normalidad su fama.Aunque el haber prestado su voz a Miguel en la película “Coco” le dio una proyección enorme, a tal grado de recibir una invitación por parte del conocido conductor, y el equipo deen la unión americana, él tiene los pies en la tierra.En entrevista en las instalaciones de, el pequeño habló sobre el impacto de la cinta, que ha provocado llenos en las salas de cine desde su estreno el pasado 27 de octubre.Luis Ángel siempre estuvo seguro del éxito de “Coco”, pues la garantía de la calidad de Disney Pixar lo motivó a sentirse confiado.Además de, los artistas que actualmente lo inspiran son, con quienes no descartó una colaboración.El 17 de noviembre, después del ajetreo de “Coco”,, donde compartirá escenario con, ex compañera de “La Voz...Kids”.A modo de broma, Luis Ángel comentó que le encantaría que, esto debido a los rumores que existen de que en su natal San Francisco será reconocido.Sobre “Coco”, descartó que se trate de una copia de otras películas y llamó a quienes no la han visto, a dejarse atrapar por la nostalgia y el color de México.Luis Ángel retomará sus estudios,, phoners y la promoción de “Coco”.“Vas a llorar con ‘Coco’, ¿cuánto apuestas?”, seguramente escuchó una y otra vez esta en los días recientes.Y al parecer, esa fue la publicidad de boca en boca que en México hizo efecto en “Coco”.La cinta animada, algo nunca antes visto para un filme en su segundo fin de semana, aseguró Disney en un comunicado., también de Disney, tuvo que conformarse con elen su fin de semana de estreno, con 140 millones de pesos y 2.5 millones de asistentes.