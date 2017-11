"En México he vivido lo mejor y lo peor de mi vida": Valdano

Publicidad

México ha sido un país determinante en la carrera y vida del argentino Jorge Valdano, por lo que para él hace todavía más especial ser uno de los investidos al Salón de la Fama del Futbol de Pachuca en su séptima generación“México representa mucho para mí, aquí me pasaron no sólo cosas buenas, se cayó un helicóptero conmigo, lo mejor y lo peor de mi vida me pasó aquí, un accidente que me hizo querer más a México, porque en esos días me sentí muy acompañado y querido”, comentóEl campeón del mundo con la Selección de Argentina en México 86 dejó en claro que por esas situaciones “por cada vez que voy a Argentina vengo cinco a México, vengo mucho aquí porque me siento muy querido”Destacó que este tipo de reconocimientos son muy importantes para el futbolista que se encargó de forjar la historia del futbol, por lo que se siente honrado de haber sido tomado en cuenta“Supongo que lo que significa para todos el honor de ser reconocido, soy partidario de la memoria, Pachuca también es un club especial al que no se le puede decir que no, por lo tanto cuando fui nombrado sabía que esta era una fecha marcada en rojoEsta es una manera de reconocer a los que han construido al futbol en el pasado, me parece magnífico”, apuntóValdano aceptó que como jugador de futbol lo que se busca es que la gente te conozca, que sepa quién eres, y qué mejor manera que quedar para que futuras generaciones sepan cuál fue tu aporte“El reconocimiento de la gente es a lo que uno aspira, y cuando se hace oficial es como que se oficializa que estas siendo querido por el ámbito donde nos hemos movido, y uno no puede pretender más que eso”, sentenció