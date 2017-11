Ellos sufrieron abuso

Publicidad

Las recientes revelaciones acerca del comportamiento depredador —sexualmente hablando—, del actor estadounidense Kevin Spacey, han puesto sobre la mesa el tema del acoso sexual masculino y también del abuso sexual a hombres, ya que el hermano del actor reveló en estos días que ambos —y también su hermana— eran víctimas de su propio padreLamentablemente, Spacey (lo cual de ninguna manera justifica su comportamiento abusador) y sus hermanos son sólo algunas de las víctimasCuando se habla de abuso sexual, generalmente se piensa en niñas o chicas, pero los hombres no están exentosAlgunos famosos han hablado abiertamente de los problemas de esta índole que sufrieron de niños o adolescentes, con el fin de hacer ver a otras víctimas que es un tema que se puede superarAquí, algunosRecuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a , o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padresBesos de Gurú, XOXO 1) Marilyn Manson El verdadero nombre de Manson es Brian Hugh Warner; el pequeño Brian tuvo contacto con perversiones sexuales desde muy chico, pues su abuelo tenía un sótano lleno de revistas pornográficas hard core con temas como sadomasoquismo y zoofilia, y ropa interior femenina, al que el niño tenía accesoPoco después un vecino empezó a abusar sexualmente de él, situación que se prolongó por un largo tiempoY para hacer las cosas peores, tiempo después, un “amigo” suyo mayor que él lo hizo desnudarse y meterse en una especie de caja donde también abusó de élTodos estos episodios dejaron sus cicatrices en la personalidad de Manson, quien declaró en una entrevista que encontraba un alivio o escape a esos recuerdos a través de sus canciones en las que con frecuencia habla de abuso sexual2) Axl Rose Cuando Axl, entonces William Bruce Rose Jr, tenía dos años, según ha declarado en diversas ocasiones, fue secuestrado por su padre biológico, quien, según descubrió en terapia de regresión, abusó sexualmente de él a esa edadSu madre se casó con un fanático religioso llamado Stephen LBailey, y Axl creció pensando —según unas versiones hasta los 15, según otras hasta los 17—, que Bailey era su padre biológicoEl esposo de su madre era muy represivo y prohibía a Rose y a sus hermanos muchas cosas como la televisión, la música —a la que llamaba satánica—, él también abusó físicamente de Axl y de sus hermanos y lo expuso a la sexualidad brutal desde muy pequeño, pues vio cómo su hermana era ultrajada por su padrastroÉl, igual que Marilyn Manson, ha dicho que la música lo ha ayudado a superar esos traumas3) Ozzy Osbourne El rockero y actor de realities Ozzy Osbourne, cuyo nombre real es John Michael Osbourne, creció en la pobreza en una familia de ocho hermanos y tuvo encuentros sexuales muy traumáticosCuando tenía 11 años, dos chicos lo esperaban afuera de su escuela, en Birmingham, y según declaró en una entrevista con el Daily Mirror, “me obligaban a bajarme los pantalones, me tocabanera terribleMe daba terror hablar con mis padres al especto y eso me jodla vida”Según dijo en la misma entrevista, el abuso ocurrió por primera vez con su hermana presente y después se repetía a intervalos regulares “y me pareció que siguió por muchísimo tiempo”El cantante lidió con el problema con un terapeuta, pero ha dicho: “Si tienes una experiencia tan traumática de chico, te marca de por vida”4) Tim Roth El actor británico causó toda una revolución con su debut directorial en Zona de guerra, filme que se enfocaba tanto en los chicos abusados como en el depredador sexual, mostrando también su punto de vistaÉl dijo que había hecho la película para lidiar con el tema, ya que él mismo fue una víctima de abuso sexualÉste empezó cuando era muy niño y se prolongó hasta sus años de adolescenciaAunque por muchos años se rehusó a revelar quién había sido su abusador, sólo diciendo que se trataba de un miembro de su familia cercana y que no habían sido ninguno de sus padres, finalmente admitió en una entrevista al diario The Guardian que tanto él como su padre habían sido abusados durante años, por su abueloDijo al diario que había hecho la película como una forma de catarsis porque se consideraba un sobreviviente“Fue una oportunidad de exorcizar mis demonios”, reconoció5) Carlos Santana El músico mexicano-americano pasó muchos años en terapia tratando de superar su trauma de abuso sexual, pero lo hizo público muchos años despuésÉl reveló en una entrevista con la revista Rolling Stone que entre las edades de 10 y 12 años, un individuo estadounidense, vestido como un vaquero, lo incitaba a que cruzara la frontera desde Tijuana, tentándolo con juguetes, dulces y regalosHasta que un día el hombre abusó sexualmente de élEl abuso se prolongó durante un par de años hasta que Carlos se enamoró de una chica, cuando el hombre se enteró, lo cacheteóFue entonces que se dio cuenta de que el tipo era realmente una terrible persona y se reveló en contra de élMuchas de sus canciones hablan de su situación de abuso