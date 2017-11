Paris Hilton visita albergue en Xochimilco

Publicidad

Paris Hilton llevó víveres, juguetes y cobijas y un poco de esperanza a San Gregorio, en Xochimilco, una de las zonas más golpeadas por el sismo del 19 de septiembreLa socialité, quien está en México para presentar esta tarde su nueva línea de zapatos, se dio tiempo para recorrer la zona y convivir con algunos damnificadosCon un atuendo casual, pero sin perder el estilo, la heredera del emporio Hilton mostró su solidaridad y se dio tiempo hasta para comer algunos tacosLa también DJ colaboró con la Fundación Primero la Infancia AC y se comprometió a volver y ayudar en la reconstrucción de siete casas“Desde niña me enseñaron a ayudar”, dijo Paris, quien se definió como una persona bendecida de muchas maneras y está dispuesta a retribuir lo que la vida le ha dadoAsí, lo mismo saludó, convivió y se tomó fotografías con niños que con adultos mayores, quienes agradecieron su visita y le pidieron que no los olvidaraLa empresaria de 36 años comentó adora México, al que viene con frecuencia y es como su segundo hogar, así que cuando escuchó los daños que había causado el terremoto, no quiso quedarse con los brazos cruzados y decidió poner su grado grano de arena“Quedé devastada”