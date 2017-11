Sia publica foto desnuda para evitar extorsión

Publicidad

La cantante australiana Sia fue más astutaEn una acción poco común, la intérprete de "Cheap Thrills" publicó en redes sociales una fotografía desnuda ante la oferta de desconocidos de vender a sus seguidores imágenes de ella sin ropa"Alguien aparentemente está intentando vender fotos mías desnuda a mis fansAhórrense el dinero, aquí están gratisTodos los días es Navidad", escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de la fotografíaEn la captura Sia aparece de espalda completamente desnuda y en la bajada de foto se lee la oferta que hacen por las fotos: "Si haces la compra no estará borrosa y recibirás 14 imágenes adicionales"El acto es inédito para la cantante de 41 años, ya que es conocida por ocultar su rostro bajo grandes pelucas, desde que lanzó el álbum 1000 Forms of Fear (2014)Asimismo, la frase "Todos los días es Navidad" hace referencia al nuevo disco de la artista Everyday is Christmas (2017)rad