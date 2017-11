Analiza INE prorrogar acopio de firmas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) analizan ampliar una semana, hasta el 19 de febrero, el plazo para que los aspirantes a candidatos independientes hagan acopio de firmas de apoyo, tras la demanda generalizada expresada por los sin partido de recuperar el tiempo perdido por supuestas fallas en la aplicación móvil para el levantamiento de rúbricasEl consejero Ciro Murayama planteó que el INE tendrá “apertura, pero con racionalidadEs una decisión que no va a ser hecha a la carta; las reglas del juego estaban puestas desde antes” y no deben empalmarse los plazos de captación de apoyos con la fiscalización y el registro de los candidatosEl consejero Marco Antonio Baños dijo que el INE no puede cerrarse a dar facilidades, como una prórroga de una semana“Si la aplicación ha generado alguna situación incómoda, el INE no se puede cerrar, es un asunto de derechos, ¿para qué le jalamos la cola al diablo? El Tribunal Electoral nos va a decir que abramos (la fecha) en un momento en que sea muy difícil para nosotros”, así que es mejor decidirlo ya, planteóSin embargo, el presidente de la Comisión de Prerrogativas, Benito Nacif, estableció que mientras no haya petición oficial el INE no tendría por qué analizar el asuntoIndicó que ninguno de los aspirantes, ni Pedro Ferriz de Con, quien sostuvo que el 29 de octubre envió un oficio al INE, ha formalizado alguna peticiónPese a ello, la prórroga de plazos y otros temas, como la nueva versión de la aplicación del INE para reunir firmas, serán tema de la reunión semanal que tendrán hoy los consejerosEsas y otras facilidades también fueron solicitadas ayer, personalmente, por el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, quien acudió al INE a entrevistarse con el consejero presidente, Lorenzo CórdovaRíos Piter informó que mantiene sus quejas contra la aplicación del INE, pero no ha presentado recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación