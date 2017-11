Descartan dengue en escuelas

Publicidad

En las escuelas de nivel básico de la Región VI Sur Oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no se han detectado casos de dengue, señaló el delegado, Gabriel Espinoza Muñoz.Lo anterior, después de que am diera a conocer que en Celaya el dengue ha golpeado a 11 mil 591 alumnos de 54 escuelas en comunidades rurales.El Delegado comentó que han trabajado en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VI para vigilar la aparición de dicha enfermedad en planteles de Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo.Refirió que junto a Juan Carlos González Araiza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Irapuato, se ha dado capacitación a los jefes de sector y supervisores de escuelas, tanto en zona urbana como en rural.Agregó que las nebulizaciones para evitar la aparición del dengue no sólo se dieron en escuelas, sino en las comunidades y colonias donde se encuentran los planteles educativos.“Se ha intervenido directamente en las escuelas, tanto en asesoría como en el tema de nebulización, por lo cual reiteró que la comunicación es permanente, y si brotara algún caso que requiera atención por parte de Secretaría de Educación, hay un compromiso de la Secretaría de Salud de informarnos de primera mano”, enfatizó.Indicó que trabajan en otros proyectos de prevención en temas de control de peso y talla, salud bucal, así como enfermedades respiratorias, durante la temporada invernal.