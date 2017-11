Causa pánico riña afuera de escuela

Publicidad

Un caos se desató a la salida del turno vespertino de la Secundaria Técnica 46, luego de que se desatara una riña con disparos entre los integrantes de dos pandillas, en Irapuato.Ocurrió a las 8:45 de la noche en el cruce de las calles Hermanos Licea y Casimiro Chowel, justo en la división de las colonias Playa Azul y Ganadera.“¡No hay vigilancia!, ¡es por demás!, ¡necesitan ver muerto a un niño para que hagan algo!. Necesitamos que pongan atención y se vea vigilancia por parte de ustedes, porque no están en donde deben estar”, denunció una madre de familia a dos elementos de Policía Municipal que llegaron al lugar tras el conflicto.Ayer, como de costumbre comenzaron a llegar los padres de familia al acceso del plantel educativo, cuando de repente, en el cruce de ambas calles comenzó una riña entre unos 30 pandilleros.“Estos son de los ‘sureños’ (Sur 13) y aquellos que llegaron a buscarles pleito son ‘Presos’, entre una pandilla y otra. No se vale que lo hagan justo cuando los niños comienzan a salir”, denunció Verónica García, con dos hijos estudiando en el plantel.Tras desatarse la riña, los padres entraron en pánico y más cuando comenzaron escucharse disparos.“Sí, se escuchó la balacera, todos y todas gritamos y corríamos de un lado a otro; los maestros nos dejaron pasar, nadie salió hasta que ya no se escucharon los disparos”, relató otro padre de familia, quien pidió guarda en el anonimato su identidad.Producto del hecho violento, comenzaron a llamar al 911 para pedir la intervención de elementos de Policía Municipal, pero pasaron los minutos y no llegaba la ayuda.Llegó únicamente una patrulla con dos elementos policíacos, se detuvo la unidad a un costado del plantel, bajaron los preventivos, observaron de un lado a otro, pero ya había pasado todo. No hubo detenidos.