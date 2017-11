Publicidad

El exportero paraguayo José Luis Chilavert explotó contra Maradona luego de que circulara en las redes sociales un meme protagonizado por el argentino donde parece criticar el caso de dopaje del atacante peruano Paolo Guerrero.Desconociendo que la imagen no es real, Chilavert no dudó en tildar al legendario jugador argentino de ser un tapete de Infantino, añadiendo que es una vergüenza mundial.Esta no es la primera vez que el exseleccionado paraguayo arremete contra Maradona, criticando su cercana relación con el actual presidente de FIFA. “Maradona es el felpudo de Infantino. Solo Romario y yo somos los guerreros contra la corrupción”, afirmó anteriormente.