'No nada más es llegar y ya todo bonito'

Leonel López regresará al primer equipo del León, el día en que ‘valore’ a la institución y la oportunidad de jugar en Primera División.Hace una semana, el mediocampista Leo López fue mandado a jugar con las categorías inferiores del conjunto felino, tras reportarse una baja en el rendimiento del jugador.Pero las puertas no están completamente cerradas para Leonel, así lo avisa el director deportivo de los esmeraldas, Rodrigo Fernández.“Es un tema de que 'valore', el jugador tiene que valorar cuando llegan a primera y demostrar porqué están en Primera”, dijo Rodrigo en entrevista en Casa Club.“El día que él se le vea ese cambio de querer regresar, se tomará en cuenta”, agregó. “Se tiene que dar cuenta de que no es solo jugar bien un torneo, tiene que demostrarlo con sacrificio en la cancha y que en lo deportivo mejore, porque ha venido a la baja”.Leo fue excluido del equipo que viajó a Tijuana el fin de semana pasado y fue señalado directamente por su entrenador Gustavo Díaz, como un jugador que ha venido a la baja en su rendimiento.De no tomar el escarmiento, se podría perder un posible liguilla con la Fiera.