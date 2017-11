Publicidad

El entrenador de la Selección de, reveló que fue él quien vendió al argentino Mauro Boselli al León en 2013.El técnico español aseguró que ha seguido muy de cerca el desempeño del jugador de la Fiera en laMartínez, de 44 años, recordó que cuando estaba en la directiva del Wigan en la, coincidió con Boselli, por lo que él fue quien le brindó la oportunidad de emigrar al futbol mexicano."En mi instancia en elvendí ay lo he seguido muy cerca con sus goles en la liga mexicana y también el paso de. Hay muchos ingredientes muy interesantes del futbol mexicano y no deja de ser una liga que tiene mucha pasión y un grado competitivo. Me encanta la situación de equipos que quieren jugar al filo del desborde, el uno contra uno. Es un juego muy vistoso desde mi punto de vista", expresó para el programa ESPN AM.