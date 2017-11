Publicidad

El ex jugador inglés David Beckham, retirado del futbol desde hace cuatro años, vive con un trastorno mental que, si bien no es grave, puede llegar a ser irritante.Según ha comentado en varias ocasiones, el ex mediocampista del Manchester United sufre de Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)."Sufro un desorden compulsivo-obsesivo que me obliga a poner los objetos en línea recta o agruparlos por pares. De esta forma, si meto varias botellas de (refresco) en la nevera y veo que son impares, quito una y la meto a cualquier armario", aseguró a la cadena de televisión británica ITV en 2006.Beckham no fue el único que habló sobre su patología, la cual afecta a casi el 3% de la población mexicana, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).También la ex Spice Girl, Victoria Beckham, habló sobre el padecimiento de su esposo al diario "The Independet"."Tenemos tres neveras, una para los alimentos en general, otro para la ensalada y un tercero para bebidas. En este último, todo tiene que parecer simétrico. Si sobra un bote lo deja fuera para que la cifra sea par", señaló.De acuerdo con Tania Pérez Duarte, fundadora y directora de TOC México, el TOC es un trastorno mental caracterizado por obsesiones y compulsiones repetitivas, que obstaculiza la vida cotidiana de los pacientes.Las obsesiones son ideas, imágenes y pensamientos desagradables e inapropiados, capaces de generar diversas emociones, como ansiedad, miedo, angustia y asco, en la persona que las experimenta.Mientras que las compulsiones son conductas a las que el individuo recurre para calmar o eliminar estas emociones.Su aparición, señala, está relacionada con factores genéticos, al existir un desequilibrio en el neurotransmisor serotonina."Se ha visto que si traes la predisposición genética, en los momentos de estrés, por ejemplo un temblor, el trastorno puede iniciar".Explica que en los hombres este trastorno se manifiesta a partir de los 7 y los 16 años. Mientras tanto en las mujeres aparece al final de la adolescencia, es decir, entre los 18 y 30 años de edad, aunque afecta de igual manera a ambos sexos.Perfeccionismo: preocupación por la uniformidad y exactitud, miedo a perder u olvidar información importante.Limpieza exagerada: evitan a toda costa la contaminación a gérmenesObsesiones religiosas: preocupación por ofender a Dios.Sexual: Temor de abusar sexualmente de niños o adultos.Revisión: estar siempre seguros de que contaron o vieron algoObsesiones violentas: miedo a hacerle daño a un ser queridoContaminación emocional: tener miedo de contagiarse de una característica de la personalidad de otra persona.