Buscan rescatar cultura popular

Con el objetivo de discutir los principales retos y alternativas de rescate de la cultura popular mexicana, estudiantes de la licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato (UG) sede Forum, organizaron el primer Coloquio de Cultura y Arte.Será hasta el próximo miércoles 8 de noviembre que especialistas en la materia se reunirán en dicho encuentro estudiantil para exponer a través de conferencias y talleres los principales retos que actualmente enfrenta la cultura y el arte popular en México.Ayer, con la participación de la doctora Marta Turok Wallace, coordinadora del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga del Museo Franz Mayer, iniciaron las actividades de dicho coloquio con la conferencia “Cambio y continuidad en el arte popular. Derechos culturales y apropiación”.“El arte popular y la cultura como los hemos conocido están en un proceso muy rápido de transformación; las leyes actuales no están operando, no funcionan para la protección de las expresiones culturales”, subrayó.El 80% de los artesanos tradicionales como son conocidos están por desaparecer debido a que quienes hacen y practican las artesanías populares tienen entre 60 y 80 años y al irse ellos ya no hay nadie más trabajando esta expresión.“Asimismo, sólo 20% llega a los 29 años, lo que origina una brecha en la que se genera la pérdida de conocimiento y dificultad para la transmisión de saberes, explicó” Turok.Por lo anterior, consideró realizar una investigación y una serie de estrategias para recobrar el sentido del arte y cultura popular mexicanas adaptándose a las actuales transformaciones.En el panorama del arte popular en Guanajuato, Marta Turok considera que hay un surgimiento de artesanía urbana que ha tendido mucho apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, sin embargo ve poco impulso en la artesanía tradicional y local.Para los interesados en conocer la programación del primer Coloquio estudiantil de Cultura y Arte pueden ingresar a la página www.ugto.mx/campusleon.