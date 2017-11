Crece en 65 el número de policías

Publicidad

En dos años de la actual Administración sólo 65 nuevos policías han ingresado a las filas de las corporaciones de seguridad locales aunque el gobierno local tenia la meta de sumar 500 elementos. El secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, defendió que “lo importante es la calidad”.Ayer por la mañana un grupo de 22 cadetes finalmente recibieron el nombramiento como policías municipales, agentes de tránsito y custodios, con una ceremonia que se realizó en la Velaria de la feria.Durante esta graduación, el presidente municipal Héctor López Santillana detalló que durante su administración, han obtenido su nombramiento como oficiales un total de 285 personas, aunque también recordó que las faltas a reglamentos y fallas en sus labores han dejado afuera a 220 uniformados.La cifra de bajas fue confirmada en posterior entrevista por Ramírez Saldaña, quien detalló que el mayor porcentaje fue despedido por no aprobar exámenes de control y confianza, otra parte más por decisión del consejo de Honor y Justicia, mientras que otros fueron denunciados por la ciudadanía.Al ser cuestionado sobre el porque no aprobaban sus exámenes de control y confianza, Saldaña no especificó sobre los vínculos que les impiden ser aptos, ya que puede ser “desde algun tipo de antidoping o examen medico, vínculos (con el crimen organizado), etcétera”.Restar estas bajas a los 285 elementos que han egresado de la academia policíaca, da un total de apenas 65 policías adicionales a los que se tenían hace dos años. Pero el Secretario de Seguridad defendió que “lo importante era la calidad, no podemos estar metiendo a cualquier persona”.“Siempre llega más gente para ser policía, tránsito o custodio, pero sí, los exámenes que se están haciendo, los prefiltros, son complicados, no cualquiera los puede pasar”.Añadió incluso que en estos dos años han tenido casi hasta tres mil solicitudes para ser cadete, pero se deben seleccionar.Finalmente, el funcionario adelantó que en siguientes meses se graduarán otros 70 cadetes para también integrarse a las filas de los cuerpos de seguridad locales.