Dejen la onda grupera: Luis Villarreal

Luis Alberto Villarreal García levanta la mano en la definición del candidato del PAN a Gobernador de Guanajuato.“Si ya no hay contienda, no le veo el caso, me parece ocioso que sigamos con la onda grupera y lo que se requiere es que todas las expresiones del partido se aglutinen en el proyecto del PAN al 2018. Yo lo que estoy haciendo es hablar de construir un proyecto de todos, con todos y para todos”, opinó en entrevista para am el ex Alcalde de San Miguel de Allende, ex senador y ex diputado federal.El panista está de gira para decirles a panistas y sin partido que estará en la mesa de los aspirantes cuando el Comité Ejecutivo Nacional determine las reglas para designar al candidato en Guanajuato.“El primero que sin ambigüedades mostró intención desde hace mucho tiempo he sido yo, y al final del día el CEN habrá de buscar quién sea el candidato más competitivo y con mejores atributos”, anotó.Además, descartó que puedan afectarle a sus aspiraciones los escándalos a nivel nacional que primero lo involucraron en presuntos “moches” con fondos federales gestionados por diputados. Y en el 2014, la fiesta en Puerto Vallarta que le costó la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro.“No son temas que me haya planteado ningún guanajuatense con quienes me he reunido, y que son miles en las últimas siete, ocho semanas. Ha quedado claro en el primero de los temas que el único que presentó una denuncia para que se investigara esa actividad ilícita fui yo y que la PGR a mí me ha declarado inocente, yo lo que estoy es concentrado en los problemas de los guanajuatenses”, explicó.Del segundo polémico tema, el panista anotó: “Es un tema que quedó atrás, no es un asunto del que yo me pueda sentir orgulloso, me parece que de todo aprendes y sobre todo de este tipo de golpes”.Manifestó que confía en que, como se designó a los últimos 15 candidatos a gubernaturas en el PAN, se garantice un mecanismo transparente y equitativo con el objetivo de elegir el mejor perfil.Y además de su nombre, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Fernando Torres Graciano, no descartó se suba otro.El gran desafío para el PAN de Guanajuato, sostuvo Luis Villarreal García, es regresar la tranquilidad.“Hay una preocupación severa por la inseguridad y la violencia que se ha recrudecido a nivel nacional y Guanajuato no es la excepción, para poder garantizar que el desarrollo de Guanajuato se sostenga se requiere regresar la tranquilidad a los guanajuatenses; si no hay eso, corremos el riesgo que lo que hemos construido y costó tanto para generar empleos, atraer inversiones, se ponga en riesgo”, anotó.El aspirante consideró que gran parte del problema está en el abandono del Gobierno federal al problema de inseguridad, pero desde lo local señaló que se requiere de un planteamiento integral por la seguridad pública, que incluya: la profesionalización policial, mejorar las capacidades de la procuración de justicia, y garantizar las acciones que impacten en la reconstrucción del tejido social.“Siempre tenemos que estar abiertos a las críticas, a la reflexión que nos permita calibrar las estrategias, lo que queda clarísimo es que la estrategia inicial de Guanajuato debe de cambiar por las propias circunstancias en las que hoy estamos. Un dato, mientras que en el 2010 había 480 tomas clandestinas de robo de combustible, hoy hay más de 15 mil en todo el País”, apuntó.El panista concluyó: “Tengo experiencia, carácter y la firmeza para enfrentar ese reto con resultados”.