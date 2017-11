Reportan fallas en CFEmáticos

Publicidad

Usuarios reportan fallas constantes y falta de servicio en los cajeros automáticos de pago mejor conocidos como CFEmáticos, por lo que tienen que recurrir a otra sucursal o hacer fila en ventanilla.am detectó que los CFEmáticos ubicados en las sucursales Los Ángeles, Plaza Obelisco, 5 de Mayo y Las Trojes presentaban fallas como no proporcionar el ticket o comprobante de pago, o estaban fuera de servicio.En Plaza Obelisco, los cajeros se encontraba fuera de servicio. Una de las empleadas de dicha sucursal señaló que cualquier información sobre las fallas de los CFEmáticos hay que solicitarla en las oficinas generales de la calle 5 de Febrero; no obstante, aseguró que ya se ha reportado el problema, pero desconoce la razón por la que no se ha arreglado el dispositivo.En la oficina ubicada en la colonia Los Ángeles, sobre la avenida Saturno, hay tres cajeros y ayer uno de ellos se encontraba fuera de servicio.Una de las usuarias de dicha sucursal comentó que no le sorprende que las “máquinas” no funcionen o fallen, “lo malo es cuando somos muchas personas las que venimos y pues con dos cajeros tardamos más en pagar”, dijo.En la calle Francisco de Falla, en la colonia Las Trojes, está otra de las oficinas de la CFE en León y al parecer desde el domingo está fallando el cajero, según la versión de algunos usuarios y del guardia de seguridad.“No me había tocado batallar para pagar la luz en el cajero, pero hoy que vengo y me encuentro con que están fuera de servicio, pues de plano tengo que ir a buscar donde haya otro cajero y eso es más pérdida de tiempo”, dijo Erika Cardoso, vecina de Las Trojes.Por otro lado, los usuarios reclaman que uno de los tres cajeros instalados en la sucursal 5 de Mayo, en la Zona Centro, no les proporciona el ticket al realizar el pago.En el área de atención a clientes de las oficinas generales de la CFE, una trabajadora dijo que preguntaría a su jefe si podría informar sobre las fallas y falta de servicio en los CFEmáticos; después de casi media hora en espera, solicitó a am un correo electrónico para enviar la información.Ayer, hasta las 6 de la tarde am no obtuvo respuesta ni postura alguna de la CFE sobre el problema; asimismo, se solicitó hablar con el licenciado Andrés Rodríguez, enlace de Comunicación en Guanajuato en el número 4737352500, pero en la extensión de éste nunca contestaron.