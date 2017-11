HÉCTOR, FRENO

Publicidad

Como dice el dicho el alcalde Héctor López Santillana “ya le midió el agua a los camotes” y pisó el freno en su pretensión inicial de incrementos por arriba de inflación al Predial y al Derecho de Alumbrado Público.¡Alto a los incrementos! Dijo ayer para aparecer como “salvador” del lío en el que él se metió. Bien en recapacitar en que eso no esperaba la ciudadanía, y que nada le abonaba en su sueño de la reelección.Los días que la noticia corrió ya impactaron en la mermada popularidad de Héctor. Ahora es la oposición en el Ayuntamiento la que sacará raja política al presumir haber frenado la intentona.Hoy los 12 aspirantes a titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción comparecerán ante las comisiones unidas de Gobernación y Justicia. Cada uno tiene 20 minutos para convencer a los diputados de su perfil, después dos horas para elaborar un ensayo y otro día regresarán para explicarlo.El bueno saldrá de entre la docena. La opción de una nueva convocatoria quitando el requisito de los 10 años de experiencia en persecución penal, está cancelada. Antes de la Navidad tendremos Fiscal.La Comisión de Gobernación la preside la panista leonesa, Libia Dennise García, y la de Justicia la fresera irapuatense, Arcelia González. Ambas jóvenes abogadas tienen en sus hombros el peso de este proceso del que saldrá el 16 de noviembre una terna para que el Pleno del Congreso defina el primer titular de la nueva Fiscalía, transformada en el marco del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.Recuerda usted el bochornoso caso del ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, José Raúl Ortega Gutiérrez, quien presuntamente pedía “moches” a los empresarios a cambio de gestionarles apoyos ante el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). Hace tres meses que “tronó el escándalo” mediáticamente pero en la Secretaría de la Transparencia nada pasa todavía.El ex Director General de Atención a la Cadena Cuero-Calzado-Proveeduría-Textil renunció en julio pasado a la dependencia en la que laboró 11 años y hasta después salieron “sus trapitos al sol”. Hoy está prófugo.Pero la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, Isabel Tinoco Torres, dice que aún está revisando el caso para determinar si cometió faltas graves. Ya que termine pues el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción dice que le toca aplicar las sanciones por las faltas no graves y turnar al Tribunal de Justicia Administrativa las graves, o a la Procuraduría lo que amerite una sanción penal.Tomado del modelo León ya se cocina lo que sería la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Irapuato, empujada por el organismo empresarial “Pro Irapuato”, que encabeza Salvador Cayón. La presidenta de la Mesa León, Rocío Naveja, estuvo ayer en la sede de la organización México SOS, que coordina la Red Nacional de Mesas de Seguridad, para afinar la presentación fresera este día 22.En Irapuato tendrán que aprender de León para que las autoridades no sólo se sienten con los ciudadanos para la foto, sino por convicción. Aquí, a año y medio de arrancar “La Mesa”, apenas dicen que para la próxima asamblea se firmará el arranque del primer proyecto para comenzar a aplicar el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana (Fifosec) que ya cuenta con recurso de Estado y Municipio.Ayer el comandante de la XII Región Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, participó en la sesión mensual de los Ejecutivos de Ventas de Irapuato, donde les aseguró que la sede de la Brigada de la Policía Militar quedará lista, como fue el compromiso de la Sedena, para el próximo 31 de diciembre.La obra ya tiene un avance del 77% y no hay forma de que se retrase “porque es una orden”, y en el Ejército las órdenes no se discuten, se acatan. Les reiteró que la Policía Militar no vendrá a sustituir a las corporaciones preventivas pero las hará más fuertes. En la misma estuvo el alcalde Ricardo Ortiz.La diputada federal tricolor, Azul Etcheverry Aranda, acompañó ayer a 13 alcaldes de la entidad para reunirse con el titular de Sagarpa, Pepe Calzada, y que cada uno presentara sus peticiones de apoyo al campo. Estuvieron los de: Uriangato, Ocampo, Yuriria, Tarandacuao, Jaral del Progreso, San Diego de la Unión, Pueblo Nuevo, San Felipe, Santiago Maravatío, Tierra Blanca, Iturbide, Salvatierra y Jerécuaro.Acompañando a Azul estuvo la diputada local del Verde, Beatriz Manrique Guevara, y es que entre el grupo de alcaldes estuvieron priístas pero también del tucán. En la misma cita hubo ediles del estado de Hidalgo. El Secretario se comprometió a apoyarlos en programas como “Mujer Rural”, “Adquisición de semilla y fertilizando”, “Almacenamiento de granos” y “Mejoramiento genético de ganado”, ente otros.El pastor de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez, dice que es “fuego amigo” lo que genera el rumor de que termina el año y deja su curul a su suplente, Ismael Sánchez, quien ya lo acompaña como su asistente. “Por supuesto que no. Y ni en corto ni en largo lo he dicho”, aseguró.Libia García presentará su libro titulado “Inevitable” este viernes a las 17:30 horas en la sala José Vasconcelos de la Biblioteca Central Estatal en el Forum Cultural. Es un texto de cuentos cortos sobre historias cotidianas que reflejan amor, desamor, llegadas, partidas, etc. La legisladora se estrena en la literatura mientras que en la política se perfila para repetir en el Congreso.El senador leonés del PAN, Fernando Torres Graciano, no se rinde en promover su aspiración por la candidatura a Gobernador. El fin de semana armó convocatoria en grande en su gira por San Luis de la Paz y Xichú. Se reunió con maestros, delegados, comerciantes, transportistas y productores agrícolas.En el Senado recién presentó la iniciativa de Ley General de Prestaciones para elementos de Seguridad Pública.