Aumenta saña en ejecuciones

La violencia sigue en aumento en Guanajuato.Las células de grupos delictivos mantienen la lucha por territorios y operaciones y dejan decenas de cadáveres.Pero no sólo el número de asesinatos se ha incrementado. También lo ha hecho la saña contra las víctimas.Durante los 10 primeros meses del año en Guanajuato se presentaron 36 casos de víctimas de ejecución cuyos cadáveres mutilados fueron abandonados en lugares transitados.Pénjamo es el municipio a la cabeza de la lista con 5 casos.Con cuatro están León, Irapuato, Celaya y Abasolo; Juventino Rosas y Salvatierra tienen tres casos y Cuerámaro dos.En Silao, Purísima del Rincón, Tarimoro, Acámbaro, Salamanca, Yuriria y Apaseo el Grande ha ocurrido uno de estos hallazgos.En entrevista para am Montse Mares, licenciada en Criminología y Perito del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, explica que de esta manera, los grupos delictivos quieren demostrar su poder ante su rival y también a las autoridades, a la que desafían al abandonar cuerpos mutilados cerca de comandancias de Policía o el Palacio Municipal.“La violencia y exposición de las partes del cuerpo es un mensaje hacia los demás, es decir: ‘Este es mi poder, esto te puede pasar’”, platicó Mares.La especialista aseguró que el crimen evoluciona al igual que la sociedad y sus problemas, como por ejemplo el consumo de drogas de laboratorio que provoca graves daños en el organismo .“Se dice que hoy en día los homicidios aquí en el estado han sido por ajuste de cuentas y se ha recrudecido porque el crimen evoluciona”, señaló.El viernes 27 el cuerpo decapitado de un hombre fue localizado en el camino de acceso a la comunidad de Mogotes del municipio de Abasolo.A un costado del cuerpo se encontraron dos mantas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada.Ese mismo día, en un hecho sin precedentes en Irapuato, un grupo del crimen dejó tres cabezas de cerdos en hieleras de unicel junto a mensajes en cartulinas dirigidos a la Policía Municipal.La primera fue ubicada frente a la Presidencia Municipal; posteriormente ubicaron otra con las mismas características en la colonia Rodríguez y la última fue hallada frente a las oficinas de Gobierno del Estado.Horas antes de estos hallazgos, Jorge Pérez de 56 años, mando de la corporación de Seguridad Publica y su escolta Juan, fueron atacados a balazos cuando vigilaban una gasolinera. Ambos resultaron heridos, pero no de gravedad.Fue la culminación de un mes dramático en el que se incrementaron los casos de mutilaciones y desmembramientos.La licenciada Mares informó que estas actividades las realiza una persona que padece un trastorno.“Un homicida con trastorno antisocial es quien no tiene piedad por la víctima, la victima para ellos no es persona, es un objeto, no es empático, no tiene piedad, la persona es un medio para ellos lograr un fin”, apuntó.Señaló que es preocupante que se ha atendido muy poco el tema de la salud mental, de la atención a las adicciones y del poco control que hay sobre el acceso a las armas.“Tenemos una cultura violenta, los jóvenes y niños aprenden y se incorporan a la cultura de la violencia, lo vemos por todos lados, series de televisión, canciones, modas, etc., el joven observa que el que está en el grupo obtiene lo que quiere, dinero, protección, lujos, luego piensan en que quizá con los sueldos o lo que ganan no alcanzará para lograrlo”.Es por ello que una vez que están dentro de un grupo del crimen organizado, esta persona va a realizar de todo, porque ahora su propia vida está en riesgo.Explicó que estas personas se convierten en hedonistas (el placer por placer como único fin), es decir: los que viven el futuro como incierto, nada es seguro, pero si trabajar matando, descuartizando, desmembrando es lo que deben hacer, lo harán.Pero estos problemas mentales no sólo se encuentran en individuos relacionados con el narcotráfico.“Hay hechos aislados, como es el caso de una persona que mata a otra no por dinero sino por razones propias, problemas sociopáticos y en brotes psicóticos. Actualmente el tema de la salud mental debe ser muy importante, la prevención del consumo de drogas”, recalcó.Dentro de un grupo delicuencial existen distintas actividades asignadas.Es decir, cuando aparece un cuerpo desmembrado, no quiere decir que fuera abandonado por los mismos homicidas.“Se organizan para que varios de sus integrantes realicen diversas actividades desde el que ‘levanta’ a la víctima, alguien más la tortura y un tercero la mata, alguien más la descuartiza y alguien más va a deshacerse del cuerpo”, contó la criminóloga Montse Mares.