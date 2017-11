Buscan regular a informales

Publicidad

Derivado del crecimiento de oferta de habitaciones que se ofrecen a través de plataformas digitales, el Secretario de Turismo Fernando Olivera Rocha, manifestó estar en contra de la hotelería informal.Explicó que no cuentan con todas las normas de Bomberos, Protección Civil, y la más importante, la seguridad del huésped.El sector hotelero colabora para obtener licencias de seguridad, protección y empleos formales que pagan impuestos, pero el sector informal no lo hace.“Esta actividad está fuera de la ley y estamos en contra”, dijo Olivera Rocha.Lo que más preocupa es que plataformas como Airbnb están empezando a provocar que esta actividad sea todo el año, lo que puede afectar al sector formal.“Por una razón muy sencilla, el sector hotelero paga todos sus impuestos, tienen un costo de operación importante, a través de sus tarifas generan un negocio”.Refirió que en el hospedaje formal los costos son elevados en comparación con un cuarto que se abre sin personal, sin pago de impuestos y permisos.Estas plataformas son económicas pero se corre el riesgo de no tener seguridad para el turista.“Son pocas garantías que se le dan al visitante, en estas plataformas no hay autoridad que lo pueda apoyar porque no lo están haciendo en la legalidad”.En este sentido, explicó el titular de Turismo, se integró una iniciativa en la Comisión de Turismo para que se revise una legislación estatal, pues la idea no es que se eliminen, sino que participen dentro de la legalidad.