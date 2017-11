¿Qué pasó con Diego Santoy, 'El asesino de Cumbres'?

Publicidad

Hace 11 años ocurrió uno de los crímenes más sonados a nivel nacional.El asesinato de los niños Erik , de 7 años, y María Fernanda, de 3 años, a manos de Diego Santoy Riveroll, ex novio de la hermana mayor de los pequeños quien fue llamado el "Asesino de Cumbres".El crimen ocurrió el 2 de marzo de 2006, cuando Diego Santoy Riveroll se hizo pasar por un asaltante y se puso un pasamontañas para entrar a la casa de su ex novia, Erika Peña Coss.Dentro del domicilio, ubicado en la colonia Cumbres de Monterrey, Nuevo León, el joven, que entonces tenía 21 años de edad, asesinó a los hermanitos de su ex pareja y a ella la hirió de gravedad.Algunas versiones indicaron que el móvil del crimen fue, efectivamente, cometer un asalto, y otras indicaban que Santoy Riveroll fue guiado por celos para hacer tal cosa.Tras el asesinato, el joven fue recluido en la cárcel de la ciudad de Cadereyta y fue condenado a 138 años de prisión.Actualmente, Diego Santoy Riveroll tiene 31 años de edad y luce de esta manera:El acusado logró una reducción de su condena a sólo 40 años. Además, sostuvo una nueva relación sentimental dentro del penal con una mujer que formaba parte de un club de fans en apoyo a este joven criminal. Con ella procreó un hijoCon información de El Debate