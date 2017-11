Tiranías 2.1

Publicidad

“En política que a uno le engañen no es excusa” es el epígrafe de Kolakowski. Entonces lo que hay que hacer es prevenir. Cómo se anuncian y cómo se han visto los tiranos en la historia. Pero, ¿no son los tiranos un fenómeno del pasado?“La historia no se repite, pero si alecciona”. De Platón o Aristóteles en adelante los tiranos han sido descritos, analizados y desmenuzados, pero no desaparecen. Los procesos globalizadores los impulsan. “Tanto el fascismo como el comunismo fueron reacciones a la globalización”, luego no es casual que el fuerte proceso de globalización que hemos vivido provoque el renacimiento de los tiranos. Pero las tiranías no necesariamente se instalan por la fuerza. “La mayor parte del autoritarismo ha sido otorgado libremente”. ¿Pero cómo ser tan ingenuos?,... “los tiempos se anticipan a lo que querrá un gobierno y después se ofrecen sin que nadie se los pida”. Qué horror, eso se llama “obediencia anticipatoria” y es una tragedia política. Dos ejemplos: la Alemania de 1932 que llevó a los nazis al poder o las elecciones de 1946 en Checoslovaquia en que los comunistas lograron la victoria. Todo con el apoyo popular. “Algunos judíos alemanes votaron como los líderes nazis querían”.“Son las instituciones las que nos ayudan a conservar la decencia” pero no se defienden solas, necesitan de nuestra ayuda. Los ciudadanos tienen que hacer suyas las instituciones, como diría Tocqueville, llevarlas en la cabeza. “Los símbolos de hoy hacen posible la realidad de mañana. Fíjate en las esvásticas y demás signos de odio”. La mafia del poder, por ejemplo. Los profesionistas pueden hacer mucho para frenar las tiranías. Ellos necesitan abogados, funcionarios obedientes en fin, “los directores de los campos de concentración”. Pero si cada quien se aferra a sus principios éticos, las tiranías no tienen con quién ejercer el poder. Cuando el Estado pierde el monopolio de la violencia, los tiranos tienen territorio fértil, “los males del pasado tuvieron mucho que ver con que los policías y soldados acabaron, un buen día, haciendo cosas inadmisibles”. Por ello “debes estar dispuesto a decir que no”. Un país en el cual la mayoría sabe decir no, es un país seguro.“Desmárcate del resto”, claro la tentación de siempre estar bien con todos, ronda. Pero en épocas críticas se necesitan individualidades que puedan romper con los cánones que establecen las mayorías. “Acuérdate de Rosa Parks. En cuanto alguien da el ejemplo, se rompe el hechizo del statu quo, y otros lo seguirán”. La historia no la hacen los héroes, pero sin ellos sería diferente, pensemos en Churchill, sólo frente al nazismo triunfante. “Evita pronunciar las frases que utiliza todo mundo. Inventa tu forma de hablar, aunque sólo sea para expresar eso que está diciendo todo mundo”. Ojo en la época contemporánea: “Haz un esfuerzo por distanciarte de Internet. Lee libros”.“Renunciar a los hechos es renunciar a la verdad. Si nada es verdad nadie puede criticar al poder... todo es espectáculo. La billetera más grande paga las luces más deslumbrantes”. ¿Y el financiamiento público a los partidos? “Comprende las cosas por ti mismo. Dedica más tiempo a los artículos largos. Financia el periodismo de investigación suscribiéndote a los medios impresos... Asume la responsabilidad de la información que intercambias con los demás”. No seas cínico: “¿Qué es la verdad? A veces la gente se hace esa pregunta porque lo que quiere es no hacer nada”. Qué tal. “El cinismo genérico nos hace que nos sintamos en la onda alternativa, incluso mientras nos deslizamos, junto con nuestros conciudadanos, hacia el páramo de la indiferencia”.“Mira a los ojos y habla de las cosas cotidianas”. Más allá de la cortesía, los tiranos comienzan reprimiendo los temas de discusión y las miradas. “Si vamos a adentrarnos en la cultura de la denuncia, querrás estar al tanto del paisaje psicológico de tu vida cotidiana”. Lo cotidiano es esencial: “Sal a la calle. Lleva tu cuerpo a lugares desconocidos, entre gente desconocida. Haz nuevas amistades y manifiéstate con ellas”. Los regímenes autoritarios, los tiranos, acaban con la vida privada “...utilizan lo que saben de ti para manipularte. Limpia periódicamente tu ordenador de virus y malware”. Participa activamente en las organizaciones, políticas o no, que expresen tu forma de entender la vida. Elige un par de organizaciones benéficas... habrás tomado libremente una decisión que apoya a la sociedad civil y ayuda a otros a hacer el bien”. “Ningún país va a encontrar una solución por sí solo”. Todos debemos tener pasaporte.La riqueza del texto no tiene fin, breve, sintético, apunta en todo momento a Trump. Pero el fenómeno es universal. Sobre la tiranía de Tomothy Snyder, es una lección sobre la vigencia y retorno de los tiranos, pero se aplica a otras latitudes. Nadie escapa al riesgo.