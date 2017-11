Adolescentes libran segundo atentado

Publicidad

Dos menores de 17 años fueron lesionados de varios balazos en San Francisco del Rincón; se presume que esta es la segunda vez que atentan contra su vida.Tras una denuncia al 911, se movilizó a unidades de Seguridad Pública a la colonia Niños Héroes, al indicar se encontraban dos personas lesionadas de bala.Vecinos señalaron que después de la medianoche se escucharon varios disparos por un arma (de calibre) grande.Autoridades arribaron a la calle Privada Matamoros e identificaron sobre la banqueta a dos jóvenes heridos, por lo que de inmediato solicitaron la intervención de la Cruz Roja así como de Protección Civil.Las víctimas fueron llevadas al Hospital Comunitario local para que recibieran atención médica.Se dijo que los menores al menos presentaron un disparo en pierna izquierda, lesiones que no ponían en riesgo su vida.De acuerdo a algunas versiones, los dos menores circulaban a bordo de una motocicleta sobre la calle Agustín Melgar, cuando fueron agredidos.Se dijo que un hombre vestido de negro caminaba por la banqueta y disparó contra ellos, quienes al escuchar los disparos huyeron del lugar.De acuerdo a las autoridades, las víctimas tienen identificado al agresor por su alias “El Jacuna”, de quien se indicó no es la primera ocasión en la que atenta contra ellos, por lo que se realizó un operativo de búsqueda por parte de los elementos de seguridad, sin embargo, no se obtuvieron resultados favorables.