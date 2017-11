Abrirán circulación en Galeana en 2 días

Publicidad



“Pensábamos que no iba a estar, pero se apuraron y ya están a punto de terminar, que bueno, y se ve que va quedando bien”, externó la señora Díaz.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los trabajos que se realizan en la calle de Galeana, en la ciudad de Celaya, en su tramo de Abasolo a Leandro Valle, en el barrio de Tierras Negras, hoy miércoles estará lista, pero se abrirá hasta tres días después para esperar a que el cemento esté completamente seco.La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) señala que será este viernes 10 cuando este tramo quede liberado y abierto a la circulación nuevamente.Fueron alrededor de mil metros lineales de red de agua potable y drenaje los que se sustituyeron con tubería de PVC hidráulico, de acuerdo a las normas del proyecto, en los que incluyen 90 tomas domiciliarias.“Lo que estamos haciendo es el trabajo de compactamiento, en otro lado se está poniendo ya el cemento, ya hoy o mañana estará listo, pero aún no se abrirá la calle, dentro de tres días, es para que el cemento seque bien y no tengan problemas en el futuro”, explicó Rufino Malagón, encargado de la obra.Es importante reconocer que debido a las condiciones en las que ya se encontraba la red de distribución, se presentaron varias fugas de agua durante el proceso, lo que requirió de un mayor esfuerzo por parte de los trabajadores.Estas acciones forman parte de la segunda etapa de la “Sustitución de Distribución de Agua Potable Sector Cañitos”, un proyecto integral que su ejecución general va en tiempo, y cuyo monto de inversión es de 5 millones 497 mil pesos.El proyecto derivó debido a que ha concluido el periodo de vida de las redes de agua potable y alcantarillado en este sector de la ciudad, y era necesaria la rehabilitación en varias calles para no afectar la distribución y suministro para las familias, pero sobre todo evitar el desperdicio de agua potable por fugas y que impacte de manera negativa.Se exhorta a la ciudadanía que no pasen con sus vehículos por la zona, solo tráfico local, por lo que se dejarán montículos de tierra para esperar a que el cemento esté completamente seco.Vecinos, habitantes y locatarios de la zona, externaron su contento de que la obra ya está a punto de terminar, a pesar de que hubo reclamos porque días atrás la obra estuvo parada.Otra locataria externó que estuvo bien, que no fue tanto el tiempo que duró, le dijeron que quedaría a finales de octubre, pero este retraso no fue tanto como el de otras obras.“Ya que bueno que acabó, traigo todas mis cosas (carriola, bolsa y mochila) y no podía pasarme días, pero ya quedó y que bueno”, externó una ama de casa.