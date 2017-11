Celaya, dispuesta a aportar a la Brigada

Publicidad

El Gobierno municipal de Celaya está dispuesto a aportar recursos extras para la Base Militar que se instalará en el municipio de Irapuato.Así lo conformó el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, aunque dijo que hasta el momento el gobernador Miguel Márquez Márquez no ha pedido el apoyo de Celaya en ese sentido.Ayer se dio a conocer que son 105 millones de pesos los que aún faltan para completar la inversión para la brigada que busca resolver la inseguridad en el estado, de la cual es costo total es de 455 millones de pesos.De inicio, la aportación de Celaya para la base es de cinco millones de pesos. El Municipio recurrió a la venta de dos terrenos para obtener recursos entre los cuales se destinaría a este rubro.La semana pasada, la Tesorería municipal dio a conocer que se realizó la venta de dos terrenos, uno en la comunidad de Crespo y otro más en Rincón de Tamayo. En subasta, por ambos se obtuvo la suma de cerca de 22 millones de pesos.El Presidente municipal aseguró que la prioridad para Celaya es el tema de seguridad, por lo que se debe de estar enfocado en el mismo.“En este momento el Gobernador no nos ha convocado para este efecto. En el momento que nos convoquen y nos diga que haga falta, yo he dicho que la prioridad es la seguridad.“Y si abona a la seguridad la base militar, yo creo que debemos de enfocarnos también en ello”, expresó Lemus Muñoz Ledo.Este lunes, el comandante de la XII región militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, informó en Irapuato que la obra ya lleva un avance del 77.2 %.Dijo que la obra que inició en mayo, requiere una inversión total de 455 millones de pesos, y que estará lista para el último día del año, a fin de iniciar operaciones el 1 de enero del 2018.“Yo hoy (Celaya está) dispuesto a colaborar hasta donde su economía lo permita”, comentó el Alcalde de Celaya.