Molestan las largas filas

Usuarios que se dieron cita a realizar el servicio de pago de luz se inconformaron por las largas filas para pagar ya que señalaron, los cajeros estuvieron fuera de servicio el fin de semana debido a la remodelación que se realiza en el Jardín Principal.Desde las 8 de la mañana de ayer se registraron largas filas para realizar el pago de luz en las oficinas ubicadas frente al templo de San José en el lugar conocido como Jardín del Padre, esto debido a que el fin de semana permanecieron cerrados los cajeros por la obra que se realiza en el lugar.Jorge Rojas señaló que sí fue molesto porque algunas personas llevan prisa y se tienen otras actividades que realizar y ni siquiera se avisa de la situación.“Es incomodo porque algunos tenemos mucha prisa, no se porque el cajero está cerrado allá donde esta la entrada, si esta muy aglomerada la gente no nos dijeron nada, muchos se están metiendo a la brava y uno tiene que formarse”Otra de las quejas es que no se aviso de la realización de la obra que se realiza en el paso por lo que muchos ciudadano al toparse tienen que dar la vuelta por otras calles para poder ingresar al jardín de la ciudad dijo la señora Adriana Juárez.“Deberían poner un anunció para no darse la vuelta hasta acá ya son varias personas que no se dan cuenta y pues al llegar se tienen que dar toda la vuelta y que hay para las personas discapacitadas que tienen que venir”.