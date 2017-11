Orientan a emprendedores y pymes

Publicidad



“Queremos poner a Celaya a tono en esos cambios están habiendo en el mundo, tenemos que sumarnos y no quedarnos atrás como ciudad”, explicó el líder empresarial.



“¿Cómo aprovechamos esas diferencias para tener una ventaja?. La respuesta la vamos a encontrar cuando podamos meter esa mayor creatividad y capacidad de aportación de ideas nuevas que requieren los demás como un elemento de compensación de las capacidad que no tenemos”, dijo el también director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con el objetivo de brindar información a pymes y emprendedores sobre los cambios tecnológicos a nivel mundial y herramientas para desarrollar su negocio se llevó a cabo la primera edición del Foro Coparmex 4.0.Alrededor de 300 personas estuvieron presentes en el foro que contó con las ponencias de cinco destacadas personalidades del ámbito empresarial quienes resaltaron la importancia de tener una visión global.El presidente de Coparmex Celaya, Juan Yúdico Herrasti destacó que actualmente se ve a Celaya como un nicho de emprendedores es por eso la necesidad de seguir fomentando la práctica y proporcionar las herramientas necesarias para adaptarlas en sus necesidades.Yúdico Herrasti resaltó la importancia de que de que las micro y pequeñas empresas celayenses amplíen su panorama local a uno global.“Antes meter tecnologías a la empresas era muy caro, ahora es muy accesible y hemos querido en Coparmex hacerles ver a esas micro, pequeñas y medianas empresas que pueden allegarse de tecnología y entrar a la revolución 4.0 y seguir creciendo y no se queden rezagadas”, afirmó.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Celaya puntualizó que con los temas vistos durante el ciclo de conferencia se buscó que los asistentes comprendieran que lo importante no solo es el dinero para consolidar un negocio.“Otra cosa que queremos cambiar con este foro es que no es necesario el dinero para ser empresario, con tener una muy buena idea es suficiente y que cubra una oportunidad y habrá quien pueda aportar ese dinero”, dijo.En los albores de la cuarta revolución industrial, los mexicanos debemos sacarle jugo a las diferencias competitivas con respecto a otros países, así lo señaló el reconocido académico e investigador de la UNAM, José Luis Fernández Zayas.Durante su conferencia, el investigador abordó la importancia de que los emprendedores y micro empresarios encuentran las oportunidades para hacer negocio.