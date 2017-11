Siguen sin concluir obra en Eje

Publicidad

En enero de este año comenzaron los trabajos en el Eje Manuel J. Clouthier y hasta la fecha no han concluido, además de que en varios tramos no se ha hecho nada y en todo el eje no se ve ningún trabajador.En un recorrido que comenzó desde la Avenida Tecnológico se percató que hasta el tramo del hotel Wyndham Garden no se ha hecho nada en el asfalto y se pueden ver de manera notoria baches de gran tamaño.Del tramo de la agencia Chevrolet hasta la avenida Las Torres, el carril de baja velocidad aún está cerrado y no lleva avance, se ve la obra a la mitad, inclusive no hay presencia de trabajadores, se pueden ver tres máquinas pero están paradas, solo hay señalamientos de ‘no pase’.Además de esos tramos, tres bordes sobresalen en el asfalto.Hasta llegar a Avenida el Sauz, se pueden observar montículos de escombro en la ciclovía y camellón.En el área de Los Pinos, algunos árboles que ya estaban creciendo se han ido inclinando debido a la tierra acumulada.Vecinos y locatarios mencionaron que desde hace varios días no han visto actividad, que no hay máquinas ni trabajadores.“Ya llevan así varios días, no hay avance y ni para cuando vaya a terminar”, externó el señor López, habitante de la colonia.