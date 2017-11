Usan banqueta como basurero

Publicidad

Vecinos de la calle Escondite, de la colonia Tresguerras, en Celaya, se quejaron de que empleados de comercios que se encuentran sobre la avenida Constituyentes usan las banquetas como basurero.Acusan que esto impide el paso de peatones, es un foco de infección, huele feo y proliferan los roedores.Desde hace dos meses, sobre la calle Escondite, casi esquina con al avenida Constituyentes, trabajadores dejaron cascajo, plástico, cartón e incluso una taza del baño sobre la banqueta y una escalera, acusaron colonos.“Tienen dos meses que tiraron la basura. A la vuelta del gimnasio se les hizo fácil tirar lo que no servía. Ya hasta huele feo y salen ratas de los escombros. Nos preocupa porque tenemos niños y personas de la tercera edad que pueden enfermarse”, dijo Rodrigo Téllez.Según los denunciantes desde que se construyó una tienda, al lado del gimnasio, sobre la avenida, los trabajadores no recogieron la basura, a pesar de que los vecinos les comentaron que no podían dejar el cascajo.“No podemos caminar sobre la banqueta. Afecta la imagen de la calle. Dijeron que la quitarían pero ya llevan casi tres meses y cada vez tenemos más basura”, dijo Lilia Gómez.El montón de basura impide que los peatones caminen por la banqueta y deben bajarse al arroyo vial.Los colonos argumentaron que no están en contra de que se remodelen o instalen nuevos comercios, pero que los trabajadores respeten las banquetas y no dejen basura y cascajo.“Los locatarios deben ayudarnos a mejorar la imagen de las calles... Algunos se molestan porque presentamos quejas en Servicios Municipales u otras autoridades. Esperemos que no inicie el otro año y el cascajo siga sobre la banqueta”, agregó Octavio Hernández.