Identifican a fallecidos

Las víctimas se llamaron Rodolfo Quintino Pérez, de 52 años; Francisco ‘N’, de 13 años; Trinidad Torres Andrade, de 58 años y Yesenia Ramírez Espinosa, de 21 años, todos con domicilio en esa misma localidad.De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, hasta el momento las otras tres personas que resultaron lesionadas se encuentran hospitalizadas y son reportadas como estables de salud.La Unidad Especializada en Homicidios realiza las investigaciones correspondientes para poder establecer el motivo del ataque, presuntamente podría estar dirigido a una persona en particular, más sin embargo, aún no se determina.Hasta la mañana de este martes los cuerpos se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) a la espera de las autopsia de ley, con las que se determinarán las lesiones qué presentaban y las causas de sus muertes.Peritos de la Subprocuraduría de Justicia levantaron de la escena del crimen más de 50 cartuchos percutidos de armas largas y cortas .223; .7.62 y calibres cortos .9 y .45 milímetros.Fue poco después de las 10 de la noche del domingo cuando a Seguridad Pública del municipio de Yuriria se reportó una balacera sobre la calle San Pedro de la colonia Cruz Grande.