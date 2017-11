Descartan para premios a filmes de Disney por veto a periódico

Publicidad

La decisión se toma en medio de una ola de solidaridad de la profesión.y de que las asociaciones de críticos a nivel nacional en Estados Unidos amenazaran con boicotear las películas de Disney en solidaridad con el diario de Los Ángeles.en la que euna ciudad de 350.000 habitantes donde se encuentra Disneyland, uno de los pilares económicos de la zona.El pasado viernes, el periódico publicaba una nota a sus lectores junto con su habitual suplemento de estrenos en la queEl Times afirmaba que Disney había decidido vetarlos en sus preestrenos porque consideraba injusta la pieza sobre Anaheim. El periódico seguiría cubriendo los estrenos, pero cuando las películas se pudieran ver en salas.

Thor: Ragnarok se estrenó el pasado fin de semana



El Times, decía, “ha mostrado un total desprecio por los estándares periodísticos básicos”. “A pesar de que le dimos numerosos datos indiscutibles al periodista, varios editores y el dueño de la publicación durante meses, el Times siguió adelante con una serie parcial e incorrecta, totalmente guiada por cuestiones políticas”.

En cuestión de horas,La crítica de cultura pop de The Washigton Post, Alyssa Rosenberg, escribió una columna diciendo que no volvería a acudir a ningún preestreno de Disney hasta que se levantara el veto. Este martes por la mañana.The New York Times sacaba un comunicado sumándose al boicot:El mismo martes, las principales organizaciones de críticos de Estados Unidos se sumaron al boicot contra Disney.Además, anunciaban que las películas de Disney no entrarían en consideración para sus votos de premios a final de año. Poco después, se sumó la Asociación de Críticos de Televisión.

En Estados Unidos, Coco aún no se ha estrenado



“Hemos tenido unas conversaciones productivas con el nuevo liderazgo de Los Angeles Times sobre nuestras preocupaciones, y como resultado hemos accedido a devolverles el acceso a sus críticos a los preestrenos”.

Las críticas a Disney crecieron también en las redes durante el fin de semana. Jake Tapper, incluyente presentador de CNN, publicó un tuit en el que anunciaba que había contratado una suscripción al Times en solidaridad tras el veto.A mediodía de este martes,

Disney también estrenará el octavo episodio de Star Wars

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La compañía matriz, Tronc, despidió fulminantemente al director, Davan Maharaj, y a tres de los directores adjuntos y los reemplazó por Ross Levinsohn, nuevo primer ejecutivo del periódico, y Jim Kirk como director interino. La investigación sobre los manejos de Disney en Anaheim se publicó cuando llevaban un mes en sus puestos. Los Angeles Times nunca se ha retractado de la historia. El pasado viernes, en pleno revuelo en las redes sociales sobre el veto, el editor de tecnología del Times, Ben Muessing, tuiteó que la pieza más vista del día en el periódico era precisamente esa.