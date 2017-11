¿Por qué Jaime Camil ya no solo se considera un actor?

Jaime Camil ya se asume como un actor que canta, dice que ya desde hace varios años logró entenderlo y que así puede seguir haciendo otra de sus pasiones: cantar.



Con sus participaciones en Broadway como en "Chicago" o en obras musicales como "Mamma Mia", o algunas películas como "Amor a primera Visa", el mexicano ha podido sacar a presumir su voz.



Es así como la idea de algún día ganar un Grammy se cambió por otras cosas más cercanas a la actuación en donde es muy feliz. Sin embargo, su relación con la música siempre está presente, es así como Camil será el próximo 16 de noviembre, uno de los presentadores en la entrega 18 del Latin Grammy.



"Creo que necesitamos más figuras latinas en la industria de la música comercial y creo que se ha logrado cada vez más, pero todavía hacen falta", explicó el también conductor.



Camil recordó cuando uno de los principales representantes de la música latina le dio un consejo sobre música cuando sacó su primer disco. "Te voy a dar tres consejos: la canción, la canción, la canción, la canción lo es todo, así que creo que eso es lo que hacen los artistas que están nominados en esta ceremonia", dijo.



No olvida la tragedia.



Durante la conducción del Latin Grammy estará acompañado por Roselyn Sánchez, según Jaime Camil, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación decidieron poner a dos representantes de los países que sufrieron de desastres naturales.



"Puerto Rico y México fueron lugares en donde pasaron tragedias y creo que por eso nos eligieron, para que no olvidemos lo que pasó", expresó el actor, quien personalmente sigue apoyando a las víctimas.



A través de un hashtag impulsado por youtubers como Werevertumorro #60diasconMexico, Camil sigue ayudando a las víctimas de los terremotos en México, según el actor manda ayuda a través de organizaciones sin fines de lucro.



"La idea es no dejar de ayudar, cada día es una ayuda diferente y me he sumado a esta estrategia", indicó.