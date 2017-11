Pasteles, niños y perros en "Kiwi", nuevo video de Harry Styles

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Harry Styles acabó con la intriga y estrenó en su canal oficial de YouTube el video oficial de "Kiwi", el nuevo sencillo de su primer álbum en solitarioComo quien complace a los adeptos de los virales de la red, en el clip el ex One Direction se vale de tres elementos muy populares en el mundo digital: tiernos cachorros, niños adorables y una batalla con comidaEl video, que a pocos minutos de estrenado ya tenía más de 20 mil reproducciones en YouTube, arranca con la joven Beau Gadsdon (de pequeña aparición en "Rogue One: A Star Wars Story") apareciendo en un salón con un atuendo muy similar a los que usa Harry StylesLa esperan unos niños frente a una montaña de cupcakesLa batalla estaba por empezarHarry Styles lanzó en mayo del 2017 su álbum debut, el disco tuvo como primer sencillo el tema "Sign of the Times", cuyo melancólico video ya supera los 200 millones de vistas en YouTuberad