Y ahora Yuya es acusada de plagiar tenangos

Por consejo de su equipo de abogados, Yuya no hablará por ahora de la acusación de que plagió diseños de la artesanía de Tenango de Doria, Hidalgo, para utilizarlos en su marca de cosméticosApenas durante el mes de octubre pasado se había señalado a la firma de ropa española Mango de reproducir los estilos de bordado que realiza la comunidad otomí de ese municipio hidalguensePor si fuera poco, pobladores también de Tenango acusaron a la compañía Nestlé por utilizar sus dibujos en su colección de tazas para chocolateHubo de hecho una denuncia emprendida ante la PGRAhora usuarios de redes sociales señalan que la nueva línea de cosméticos que fue lanzada este año por la joven influencer Yuya también copia los diseños de los artesanosLos colores vivos y animales del arte de Tenango de Doria son tan típicos que se pueden observar como parte del diseño gráfico del portal web del gobierno municipalY son usuarios de redes sociales quienes hacen la comparación de esas figuras con el set de cosméticos, tal como la caja de sombras para ojos, con el boceto de un ave muy parecido a los que usualmente se encuentran en los bordados de TenangoHasta este lunes 6 de noviembre la famosa videoblogger, que cuenta con 19 millones suscriptores en su canal de YouTube, no se había pronunciado respectoContactado por EL UNIVERSAL, su equipo respondió con un mensaje: “Desafortunadamente por los procedimientos jurídicos y consejo de abogados no es posible conceder entrevistas ahora”