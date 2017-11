Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una presunta negligencia médica provocó la muerte de una bebé en la clínica rural número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Huejutla.Al sentir contracciones, la joven acudió a dicho centro, sin embargo personal médico la regresó a su casa al argumentar una dilatación de centímetros.Horas después fue informada por la doctora que la bebé ya no se movía y que tampoco latía su corazón, narró María Guadalupe Hernández, mamá de la joven, durante entrevista fuera de la clínica rural.“Mi nieta no tuvo la oportunidad de nacer, los médicos le negaron ese derecho”, denunció María Guadalupe.Dijo que muchas mujeres por ser indígenas son tratadas así, tras recordar que hace 12 años vivió algo parecido porque ninguna enfermera quiso asistirla para dar a luz a otro de sus hijos.Complemente lastimada por le hecho, ésta mujer pidió mayor responsabilidad al personal médico y de enfermería del IMSS Huejutla.“Si el doctor se dio cuenta que la bebita ya no se movía debió atender a mi hija y no lo hizo”.