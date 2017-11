¿Qué opinan los pachuqueños del Tuzobús?

Publicidad

Lo bueno del Tuzobús

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La tardanza en el trayecto, el tiempo de espera en las estaciones, alto costo y el maltrato por parte de los choferes son las principales quejas de los usuarios del sistema de transporte Tuzobús.Quienes utilizan este servicio de manera regular, dijeron en un sondeo realizado por AM Digital , que la falta de un horario preciso para llegadas y salidas provoca retardos involuntarios y este problema se acentúa en las rutas alimentadoras.“Llegan a la hora que quieren y no a la que deberían”, dijeron, además de considerar que el tiempo de trayecto supera en mucho al que hacía en las antiguas camionetas colectivas.Los puentes son “eternos” y causan incomodidad porque provocan pérdida de tiempo y a pesar de ser una rampa, son de difícil acceso para ancianos y discapacitados.Otra gran queja es el sistema de cobro porque las maquinas no dan cambio y son muy lentas. Y hay quienes extrañan el sistema de transporte anterior, alegando que con un solo pasaje llegaban a su destino y ahora la cuota se duplica o triplica.Otros usuarios coincidieron en sentirse más seguros viajando en Tuzobús y que es más cómodo que viajar en una combi, excepto en horas pico cuando la situación se torna similar y en las rutas alimentadoras.Las instalaciones fueron muy elogiadas, sólo detalles negativos como falta de espacio en algunas estaciones y la limpieza de las rutas alimentadoras.