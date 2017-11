UAEH podría contribuir con investigación de cáncer 

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Instituciones como la Universidad Autónoma de Hidalgo podrían colaborar con la Secretaría de Salud para investigar si hay una relación entre las actividades de la agroquímica Tridente y casos de cáncer en Tepojaco, Tizayuca, señaló Margarita Ramos Villeda, secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.La legisladora perredista consideró que la máxima casa de estudios cuenta con investigadores que podrían contribuir, debido a que las actividades de Salud no se enfocan específicamente en la investigación.Hasta el momento, refirió, los habitantes de la comunidad no han solicitado intervención de la comisión o de la Cámara de Diputados.“Pero no es ajeno que muchas empresas no cumplen con la normatividad, a veces ni con lo mínimo necesario. No se podría desechar esa posibilidad”, acotó.Los habitantes de la comunidad empezaron a sospechar que había una relación entre la incidencia de cáncer con Tridente a partir de un incendio que provocó una nube tóxica el 13 de septiembre.La empresa tiene permiso de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para emplear 40 sustancias tóxicas, de las cuales seis son consideradas precursoras de cáncer por la Agencia Estadounidense de Protección al Ambiente.