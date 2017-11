Publicidad

Fueron muchas las interpretaciones que le dieron los huastecos y los no huastecos al acompañamiento de la diputada Carolina Viggiano a la comitiva oficial encabezada por Omar Fayad en las recientes fiestas xantoleras, lo mismo que de Alejandro González. A ellos los colocan en la hornilla de los postulados a la senaduría por el PRI aunque muchos distan de lo segundo, quien es un perfecto desconocido por esos y muchos lares del estado.Hay quienes siguen atacados de la risa con lo dicho por el secretario de movilidad, Rufino León Tovar quien se chamusco al afirmar que no hay condiciones para que entre en operación el UBER al menos en Pachuca. De qué habla, pues en chilangolandia de donde es oriundo, esta modalidad rompió el monopolio de las concesiones y ya no serían tiempos de llevarse al corralón las unidades de ese servicio, como lo hizo el quedamo ex gobernador Olvera.En unos días, la lucha inter sindical del SNTE se pondrá al rojo vivo y esto cambiará el panorama para los dirigentes en los estados, incluyendo la Sección XV, quienes deberán enfrentar a su propia creadora, la profesora Elba Esther Gordillo. Las definiciones pondrán contra la pared a muchos y como consecuencia, muchos serán llamados traidores.