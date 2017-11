Localizan 2 personas ejecutadas

Publicidad

En un camino de terracería entre las comunidades Colonia Nueva de Guantes y Cuarto de Altamira, en Valle de Santiago, fueron localizados los cuerpos de dos personas maniatados por la espalda y con impactos de arma de fuego.El reporte se realizó poco después de las 8:00 horas, al indicar que a un costado del camino de terracería había dos hombres que tenían las manos amarradas por la espalda y quienes al parecer no tenían signos vitales.Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública del municipio, siendo afirmativo el reporte, sin tener ninguno de los dos hombres signos vitales, por lo que se acordonó la zona y se solicitó la presencia del Ministerio Público, agentes periciales y personal de la SEMEFO.Se informó que en la zona se localizaron casquillos de arma de fuego sin especificar su calibre, teniendo ambos sujetos varios impactos en distintas partes del cuerpo, reportándose como no identificados ninguno de ellos.A pesar de que la zona está fuera de la localidad, los habitantes cercanos manifestaron no haber escuchado algún ruido en el transcurso de la noche ni en las primeras horas de la mañana, por lo que suponen que ocurrió entre las 5 y 6 horas.